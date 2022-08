O peníze přišel, láska zmizela a po měsíci neměl kde bydlet. Tak se pohyboval v českolipských ulicích prakticky jako bezdomovec, který je jen na obtíž. Nedokázal se se svou situací vyrovnat a posléze do jeho příběhu vstoupila městská policie. Ukázalo se totiž, že by bylo v zájmu muže, aby se dostal do psychiatrické léčebny.