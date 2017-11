Mladých lidí ubývá. V kraji až o pětinu

Liberecký kraj – Více domovů důchodců než škol? Podle údajů Českého statistického úřadu počet mladých v kraji nezadržitelně klesá.

Ilustracni fotoFoto: Jaroslav Šindelář

Větší náklady na důchody, zdravotnictví a speciální služby. To čeká mladou generaci v Libereckém kraji za třicet let. Alespoň podle prognózy Českého statistického úřadu (ČSÚ), který včera zveřejnil několik významných údajů.

„V současnosti jsou mladí lidé v Libereckém kraji zastoupeni z 32 procent. To je v rámci celé republiky druhý nejvyšší podíl,“ začala optimisticky Hana Koťátková z Krajské správy ČSÚ. „I přes tento pozitivní výsledek se ale očekává, že podíl mladých lidí do 29 let klesne v roce 2050 zhruba o pětinu,“ pokračovala Koťátková.

RODÍ SE MÉNĚ

Podle ředitelky Krajské správy ČSÚ Dagmar Dvořákové je na vině dlouhodobý demografický vývoj. „Rodí se méně dětí. Přestože se na několik let porodnost zvýšila, už opět klesla,“ vysvětlila Koťátková.

„NEJMLADŠÍ“ JE ČESKOLIPSKO

Podle pracovnic ČSÚ jsou mezi jednotlivými okresy v Libereckém kraji rozdíly. „Nejvíce mladých lidí žije na Českolipsku, nejstarší populace je na Semilsku,“ vysvětlila Koťátková. Překvapivě je v rámci kraje „mladé“ i Frýdlantsko. Řadu let diskutované stárnutí populace se podle Koťátkové už začalo projevovat například ve školství. „Nejmarkantnější je to u žáků středních odborných škol,“ dodala s tím, že za poslední roky zde ubyla více než třetina žáků.

MÉNĚ LIDÍ, VÍCE PRÁCE

Podle vedoucího katedry filozofie Technické univerzity Liberec Davida Vaclavíka, ale čekají společnost i další velké změny. „Méně lidí bude muset víc pracovat,“ shrnul Václavík. Jak dále uvedl, dá se předpokládat, že vzrostou významně náklady na zdravotní péči i důchody, což se může odrazit například na výši daní. Podle něj je možné, že standardní důchody nebudou stačit ani na pokrytí životního minima. „Do roku 2050 se ale ještě může řada věcí změnit,“ upozornil Václavík.