Mimořádná prohlídka mostu, pod kterým vede frekventovaná železniční trať Česká Lípa – Liberec, odhalila vyklonění pravého křídla a opěr mostu. Liberecký kraj ho proto nechá zbourat a postavit nový. Do té doby nezbývá obyvatelům nic jiného než si zajíždět o 10 kilometrů déle po objízdné trase po silnici II. třídy číslo 270 z Jablonného v Podještědí přes Luhov do Brniště.

„O uzavírce mostu jsem občany informoval hned, jak jsem se o tom dozvěděl, uzavírka byla provedena následný den. Informoval jsem také firmy In Pet Food a ZOD Brniště, které budou uzavírkou nejvíce postiženy. Lidé tak neměli moc možností se na to připravit,“ sdělil starosta Brniště Michal Vinš.

Starosta věří, že výstavba nového mostu začne příští rok, protože doprava v tomto směru je velká. „Minimálně tři roky je nám slibována oprava komunikace z Brniště do Jablonného v Podještědí, podle zpráv z kraje se v příštím roce nebude opět realizovat, i když do obce nevede jedna slušná komunikace,“ uvedl starosta Vinš.

Postavit nový most je ale potřeba co nejrychleji. „Silnice do Jablonného je dosti vytížená, jak místními občany, tak zásobováním firem v okolí. Nejvíce nákladní dopravy míří do firmy In Pet Food, kde denně projede 50 nákladních automobilů. Momentálně nejvíce postiženi budou touto dopravou Velký Valtinov a Jablonné v Podještědí,“ dodal Vinš.



Pokud lidé jezdili za prací do firmy In Pet Food, která je hned za mostem, tak nyní se jim cesta prodloužila zhruba o 10 km za předpokladu, že pojedou přes Postřelnou. Na železniční trati vedoucí pod mostem teď mohou vlaky jezdit jen třicetikilometrovou rychlostí. „Museli jsme jednat rychle. Výsledky z mimořádné prohlídky nebyly dobré, a tak nám nezbývalo než most uzavřít, abychom předešli nebezpečným situacím,“ uvedl náměstek hejtmana pro dopravu Jan Sviták.

Uzavírka mostu prodloužila cestu o kilometry

Zdroj: Deník / Petr Pokorný



Podle kraje jsou v oblasti mostu násypy i podloží velmi zvodnělé a pravé křídlo u mostní opěry je významně deformované. „Rychlost vlakových souprav na trati tam byla velmi vysoká, dosahovala až 80 kilometrů v hodině, a to neumožňuje v případě mimořádné situace žádnou možnost reakce ze strany strojvedoucího. Snížením rychlosti tak chceme předejít ještě většímu zhoršení stability mostu,“ dodal Sviták.

Podle krajských silničářů jsou stav a provedení poškozené konstrukce z dlouhodobého hlediska neudržitelné – most je nevhodně založen, spodní stavba je v havarijním stavu a nosná konstrukce vykazuje rovněž větší závady. „Smysluplná oprava, která zajistí požadovanou dlouhodobou životnost a bezpečnost, neexistuje,“ řekl Sviták.

Podle Petra Klokočníka, jednatele liberecké společnosti Statotest, pomáhají hlídat chátrající most u Brniště speciální čidla, která zaznamenávají postup poškození stavby. „Čidla jsou kompaktní, vodotěsná, bezdrátová. Tato jsou konkrétně inklinometry, která měří náklon od svislice pomocí přesného akcelerometru. Data se předávají do cloudu, kde se vyhodnocují. Uživatel se může přes webové prostředí přihlásit a svoje stavby spravovat a pozorovat,“ vysvětlil Klokočník.



Jak dodal, u Brniště měří po 20 minutách. „V terénu máme na 40 čidel. Jsou to mosty, lávky, rozhledny, vysílač na Ještědu, Žižkovská věž, Cukrák, Strahov. Pro Krajskou správu silnic Libereckého kraje měříme šest mostů,“ vyjmenoval Petr Kolokočník.



Pro svůj projekt se inspiroval po pádu lávky v Praze Troji. „Když jsme se o systému Statotest dozvěděli, rozhodli jsme se ho vyzkoušet na několika silničních mostech. Je to poprvé, co máme možnost průběžné kontroly konstrukcí, a nejen při povinných kontrolách nebo při rekonstrukcích,“ objasnil přínos technologie Jan Růžička, ředitel Krajské správy silnic Libereckého kraje.