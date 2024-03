Stavbou mostního provizoria začne v úterý 2. dubna oprava mostu u KD Crystal v České Lípě, jejímž investorem je Liberecký kraj. Omezení se dotkne řidičů i chodců.

Stavbou mostního provizoria začne 2. dubna oprava mostu u KD Crystal v České Lípě. | Foto: Deník/ Redakce

Pod mostem nebude od 2. dubna možný průjezd vozidel, ani průchod chodců. „Ti budou moci i nadále využívat schodů u mostu blíže ke KD Crystal. Průchod bude umožněn také po chodníku podél tenisových kurtů a zahrádkářské kolonie,“ informovalo Město Česká Lípa na sociálních sítích.

Příjezd automobilů na Městský stadion u Ploučnice bude možný z ulice Pod Holým vrchem. Doprava po mostě bude v době výstavby provizoria omezena jen částečně, a to formou pracovního místa při kraji vozovky. „Samotná demolice mostu by měla začít v květnu. O změně dopravního režimu, změnách v MHD i objízdných trasách budeme občany včas informovat,“ uvedlo město.

Oprava mostu na Děčínské ulici, která je páteřní městskou komunikací a denně po ní projede až 25 tisíc aut, byla původně součástí rekonstrukce silnice z České Lípy do Dobranova a hotová měla být spolu se silnicí už v roce 2022. Kvůli výraznému zdražení stavebních prací a materiálů, zejména železa, se ale Liberecký kraj s dodavatelem dohodl, že most ze zakázky za 200 milionů korun vyjme a vypíše na něj samostatnou soutěž.

„Rekonstrukce přijde na 57 milionů korun a dodavatel na ni bude mít šest měsíců. Než začnou samotné práce, musí postavit provizorní most," řekl ředitel Krajské správy silnic Libereckého kraje Jan Růžička. Dočasný ocelový most umožní průjezd osobních aut, autobusů a nákladní dopravy do 3,5 tuny ve směru od Děčína do centra města, v opačném směru budou auta úsek objíždět městem. Kamiony budou muset Českou Lípu objet přes Zahrádky, Stvolínky, Kravaře a Horní Polici.

