/VIDEO/ Spanilá jízda krajem, setkání s novými přáteli, rockový program, soutěže, ale především charita. V kempu Bílý Kámen v Doksech proběhne VI. ročník Motobraní 2023.

Od dopravní nehody postižená holčička Dominika posílá vzkaz před akcí motorkářů v Doksech Motobraní 2023. | Video: Deník / Petr Pokorný

Na léčbu dívky Dominiky z Hořic u Jičína, která byla v roce 2018 vážně zraněna při dopravní nehodě, utrpěla mnohočetná zranění a v nemocnici bojovala o život a dosud je na vozíku, přispějí motorkáři z blízka i daleka v rámci sbírky během svého víkendového Motobraní v Doksech. Před rokem pro ni takto vybrali 87 tisíc korun.

Získané peníze pomáhají k úhradě nákladné neurorehabilitace Dominiky. Podle hlavního organizátora motorkářské události Josefa Oplta z motoklubu Kocheři Doksy, není smysl srazu jen v tom, že se fandové motorismu sejdou a společně pobaví, ale právě již neodmyslitelná snaha pomoci dětem, kterým život změnily následky těžkých havárií na silnicích.

„Vstupné nevybíráme a dobrovolný výtěžek z této akce je na místě předán slečně Dominice, kterou již pátým rokem podporujeme a sledujeme její kroky k návratu do normálního života, kdy na následky dopravní nehody ochrnula. Máme radost, když vidíme pokroky, které dělá, jak léčba zabírá,“ uvedl Oplt.

„Snažíme se, aby akce nebyla komerční, ale charitativní. Už jsme dokázali, že nejsme lhostejní a děti vnímáme jako jeden z nejslabších a nejvíce zranitelnějších článků motoristického života,“ zdůraznil organizátor. Opltova slova potvrdil i Antonín Doležal, další ze zakládajících členů dokského motoklubu a podotkl, že nezbytné náklady na uspořádání zážitkového podniku se jim dařilo uhradit díky ochotě sponzorů. „Je to skvělý pocit, setkat se s kamarády se stejnými zájmy a přitom trochu pomoci dítěti, kterému auta naopak ublížila,“ shrnul Doležal.

Akci pořádá dokský klub Kocheři již pošesté na Bílém Kameni nadcházející víkend. Od pátku 16. června se sem začnou sjíždět příznivci motorek, veteránů, limuzín, i traktorů, vojenských vozidel, tuningových aut a vůbec všeho co má motor. Doplní je ale třeba i expozice šlapacích autíček. A plánují tady užívat zábavy až do neděle, kdy je ve známém kempu chystán bohatý hudební a doprovodný program. Soutěže, různé ukázky. Předvedou se „samurajové“, kynologové nebo stále oblíbenější Krampus čerti.

Zdroj: Kocheři DoksyPáteční večer bude patřit stylu country. Kapely s rockovým programem se budou střídat během sobotního odpoledne až do nočních hodin. „Tematicky jsme se letos zaměřili na pekelný středověk. Novinkou budou i Krampusáci – těch se mimochodem chytly i další kluby a zvou čerty na své srazy. Ti, co přijdou, se mohou těšit kromě večerního rockového koncertu na bubenickou show a mnoho další zábavy v průběhu akce. Program budeme ještě pilovat, případně aktualizovat,“ sdělil Josef Oplt a dodal, že organizační tým akce dobře funguje a je již sehraný. Jak dále potvrdil, domluvené je oblíbené posvěcení strojů účastníků, požehnání motorkářům od faráře a tradiční spanilá jízda Máchovým krajem.

„Jízda po zhruba pětatřicetikilometrové trase nádhernou krajinou s výhledy například na hrad Bezděz, je zážitkem pro všechny. Vyjíždíme směrem na obec Okna, Luka a na Dubou, odtud zpět do Doks,“ upřesnil Josef Oplt. „Sháníme ještě tříkolky nebo čtyřkolky, které by spanilou jízdu chtěly jet s námi a vyvezly by i naše Krampus čerty. Budeme velice rádi, když bychom jich mohli na projížďku usadit více, nějak se nám rozmnožili,“ doplnil pořadatel letošního Motobraní.