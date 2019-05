Rád se kochá krajinou Máchova kraje. Josef Oplt je městským strážníkem v Doksech, vloni se stal i členem městského zastupitelstva. Ke svému okolí není lhostejný a snaží se řešit problémy. Na 24. a 25. května připravuje s přáteli z mateřského motorkářského klubu Kocheři akci Motobraní 2019 v areálu na Bílém Kameni.

Co pro vás znamená motocykl?

Svoboda, momentální svoboda, jinak to asi neshrnu. Je to pro mě prostě ten ventilek na starosti, nálady a pocity, kdy jízda na motorce opravdu dokáže vyprodukovat jen pozitivní věci a dobít baterky a věřte mi, funguje to. Na mašině jedeš, nediskutuješ (to nejde), přemýšlíš, zastavíš a jsi jak znovuzrozený. Takže na mě funguje, že z fáze vlka ze mě udělá motorka beránka.

Co vás láká na „motorkaření“?

Ale podstatné je také to, že máte kolem sebe partu úžasných lidí, kteří z toho všeho kochání dokážou vymyslet i projekty, které dokážou pomáhat potřebným lidem, konkrétně dětem a to ti taky dodává energii.

Kdy jste získal svůj první motocykl, o jaký stroj se jednalo? S kterým jezdíte nyní?

V mládí jsem vlastnil několik vytuněných „fichtlů“, od Jawy 50 po Jawu 350, ale k tomu kochání jsem se prodral teprve nedávno, kdy jsem v roce 2008 vyměnil jednu neřest, a to kouření za to kochání. Vzhledem k stylu ježdění nyní osedlávám oře přiměřeného mému věku Suzuki Intruder 1500.

Přibližte čtenářům historii vašeho spolku s tím úžasným jménem Kocheři…

Klub Kocheři jsme založili začátkem minulého roku 2018, kdy jsme ho řádně zaregistrovali. Vznikl na základě dohody party kamarádů, kteří se již v minulosti scházeli a pořádali projížďky po okolí. Legalizace klubu nám umožnila pořádat oficiální motoakce a pomalu se dostávat do podvědomí veřejnosti. Název Kocheři přišel spontánně. Převzali jsme ho ze stylu našeho motopoletování, kdy se jede pijánko, takzvaná kochačka, zastavuje se u památek a různých zajímavých místech v kraji. A při tom si užíváme toho spojení burácení, pohody, přírody, setkávání.

Chcete si přečíst víc? Celý rozhovor najdete v Týdeníku Českolipsko, který si ještě stále můžete koupit na stáncích. Další čerstvé číslo s novými tématy vyjde zase ve středu.

Petr Hozák