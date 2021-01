Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v České Lípě (ÚZSVM) získal lednici, televizi a megafon. Tyto věci státu připadly po muži, který zemřel a neměl žádné dědice.

Megafon. | Foto: Deník / Zuzana Kolářová

Lednici, jejíž součástí byl i malý mrazák, a televizi předal ÚZVSM zdarma do užívání Psychiatrické nemocnici Bohnice. O megafon, který pochází z konce sedmdesátých let, žádná státní instituce zájem neprojevila a proto ho ÚZSVM nabídl v elektronické aukci. Minimální cena byla 120 korun. Do aukce se přihlásilo devět účastníků a padlo během ní sedm příhozů. Kupní cena tak byla nakonec navýšena na 400 korun, které poté putovaly do státního rozpočtu.