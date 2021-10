„Máme zavedený systém, kdy po šesti letech vyhlašuje výběrová řízení na ředitele příspěvkových organizací. Pro stávající ředitele je to motivace k neustálému rozvíjení organizací a pro uchazeče příležitost pro další profesní růst,“ řekla náměstkyně hejtmana Květa Vinklátová.

Až do 18. října se mohou Libereckému kraji hlásit zájemci o pozici ředitele Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě. Dosavadnímu řediteli 30. listopadu končí šestileté funkční období, kraj proto na post vyhlásil výběrové řízení.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.