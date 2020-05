Je úterý 12. května a já poprvé po dvou měsících otevírám dveře, které kromě pondělků roky neznaly omezení. Začínám na Dlaskově statku, oblíbeném cíli rodin s dětmi. Na parkovišti jich sice pár zahlédnu, ale soudě podle opřilbovaných hlaviček, míří spíš na cyklostezku kolem Jizery než do expozice. Nedivím se. Slunce navzdory předpovědi nasvítilo ve stráních všechny odstíny zelené a louky září pampeliškami. Muzeum musí ještě počkat.

Škoda, pomyslím si, když vstupuji do světničky jako z pohádky. Už jen Libuška Havelková v čepečku tu schází. Světnice je ale i tak plná. U stolů figuríny oblečené do modrobílého kanafasu. Jedna vyšívá, druhá paličkuje. Minu pec i tkalcovský stav a vcházím do místnosti, kde si kromě kolovrátku netroufnu pojmenovat vůbec nic.

„Tohle je trdlice, tohle zase vochlice, na které se pročesával len. Musel se trhat ručně, aby stonky a tedy i budoucí vlákna zůstaly co nejdelší,“ vysvětluje mi průvodkyně Eliška Vélová. Neskrývá radost, jsem toho dne první návštěvník. Lidé si zatím ještě nezvykli, že se život vrací k normálu.

Jak na len?

Premiéru má i výstava s příznačným názvem Kolovrátek, stav a jehla. Přiblížit má tradiční textilní techniky v Pojizeří. Připravila ji etnografka a ředitelka Muzea Českého ráje Vladimíra Jakouběová společně s Michaelou Havelkovou a konzervátory Lenkou Mařanovou a Tomášem Štefánkem. „V létě ožije workshopy a ukázkami tkaní na stavu, paličkování či spřádání lnu,“ láká ředitelka návštěvníky na Dlaskův statek. Výstavu připravovala v době koronaviru s velkou péčí i otazníkem, kdy ji návštěvníci poprvé vůbec uvidí.

Nezaháleli ani lidé z provozu, kteří v době, kdy bylo muzeum uzavřeno, dokázali svépomocí opravit mlat ve stodole. „Ušetřili tak muzeu hodně peněz,“ upozorňuje ředitelka na finanční ztráty způsobené uzavřením. Pro muzeum, které až třetinu nákladů dokáže pokrýt ze vstupného, jsou ztráty dost ničivé.

Přejíždím do hlavní budovy Muzea Českého ráje v Turnově. I tady mě čeká nezbytná dezinfekční procedura u vstupních dveří. U pokladny se dozvídám, že prvenství z Dlaskova statku už si nezopakuji. Tady už mě předběhli čtyři návštěvníci. „Ti starší mířili na výstavu Současného evropského šperku ze sbírek muzea. Mladší do horolezecké expozice,“ prozrazuje mi pokladní. Nebrání se, když místo kartou platím hotovými, a ochotně mi ukazuje jednu z knížek v muzejní prodejně. Je o vrcholech Skaláku a navíc ve slevě. Nechá mě ji prolistovat bez gumových rukavic (už jste někdy listovali knížkou v rukavicích?), a když ji platím, spokojenost je zjevná na obou stranách.

Žraloci a drahokamy

V přízemí potkávám kurátora sbírkových fondů mineralogie a geologie Jana Bubala. Ukazuje mi exponáty, které zahrnují unikáty jako třeba zkamenělinu krytolebce nebo zoubky žraloka, který tudy proplouval před miliony let. K obdivu jsou i drahokamy ze všech koutů světa. Jejich barevnost neuvěřitelně vyniká v nových vitrínách s černým pozadím. Efektní. Celá expozice z hlubin země prošla velkou proměnou. Dobrou zprávou je, že investici finančně podpořilo ministerstvo kultury. Přehlídka neskutečné kamenné krásy, která Turnov proslavila i díky rukám šikovných brusičů, zlatníků a šperkařů, stojí opravdu za to.

Rychle prolétnu expozici národopisu, pokochám se kroji z Pojizeří i replikami starých řemeslnických dílen a zamířím do Kamenářského domu v zahradě muzea. Pamatuji přitom na to, abych dodržovala rozestup.

V Kamenářském domě, kopii budovy z počátku 18. století, je zatím ticho. Lektorka Michaela Novotná si chvatně nasazuje roušku a doufá, že tahle „móda“ zůstane zachována i v době, kdy se tu denně věnuje několika desítkám prskajících školáků. Teď tu není živáčka. „Školy bohužel všechny kurzy odmítly. Doufáme, že sem na programy budou o prázdninách jezdit alespoň rodiny s dětmi nebo děti s prarodiči. Mysleli jsme, že to bude už teď, ale asi se ještě bojí,“ stýská si Michaela Novotná. Věří ale, že už příští týden ožijí prostory další novou výstavou, která nabídne přehlídku nejvzácnějších exponátů muzea s názvem 99 NEJ.

Loučíme se. Muzeum za chvíli zavírá. Do dveří vchází muž. Toho dne šestý návštěvník. Pomyslím na bezpečnostní opatření, která musí muzea nebo i divadla dodržovat, a ne bez trpkosti si představím nabité uličky obchodů potravin.

Počáteční nezájem přičítám úterku a spolu s muzejníky doufám, že si sem lidé zase brzy najdou cestu. Aby sobě nebo svým dětem oživili dávnou i nedávnou historii kraje. Nebo ve studených a deštivých dnech vzali své potomky na virtuální horskou cestu v loni otevřené expozici horolezectví.

Co můžete v turnovském muzeu vidět?

novou expozici mineralogie a geologie

výstavu současného evropského šperku a historický šperk v Klenotnici

národopisnou expozici věnovanou textilu na Dlaskově statku

od 19. května 99 nejvzácnějších exponátů ze sbírek muzea

expozici horolezectví