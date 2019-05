„Ve skutečném obrněném vlaku vybaveném moderními technologiemi budou návštěvníci vtaženi do programu plného napětí, a to zcela zdarma díky podpoře města Česká Lípa,“ říká za organizátory Eva Sovová. Unikátní interaktivní vlak zakotví na hlavním nádraží v České Lípě. Dopoledne přivítá školáky, ostatní zájemci mohou dorazit mezi 16. a 18. hodinou.

Ve vagonech čeká na návštěvníky bezpečná, přesto ale možná trochu nepříjemná šance prohlédnout si zblízka rizika, která na uživatele drog čekají. A nebude to formou memorování. Skrze vlak nahlédnou do života dívky, která spadla do závislosti na drogách, a prožijí ho s ní. Děti se ocitnou v drogovém doupěti, protidrogové cele nebo u policejního výslechu. Samotné zpracování je velmi realistické a děti se tak čeká pohled na ulici plnou odpadků, promočených matrací. Nebo se „pokochají“ pohledem na model zkrvavených sliznic a drogami zničených orgánů, které narkomani mají.

Autorem projektu, který českými městy projíždí od roku 2015, je designér, kreativec a vizionář Pavel Tůma. Jelikož se s užíváním drog setkal ve svém blízkém okolí, chtěl vytvořit něco, co by syrově a bez okolků ukázalo, jak jednoduše může člověk překročit své hranice. „Zdálo se mi, že ve společnosti chybí vzdělání ohledně rizik, která se pojí s užíváním návykových látek. Trvalo nám deset let, než tento projekt vznikl. Této problematice se věnujeme v mnohem širším měřítku, nejde jen o vlak. Organizujeme i další projekty,“ dodal Tůma.

Vlak zavítal již do více než 110 měst v České republice, kde jej navštívilo více než 110 tisíc lidí. Z České Lípy zamíří do Litoměřic a následně do Ústí nad Labem. Vlak se ovšem nezaměřuje pouze na české teenagery. „Jezdíme i v Německu, Polsku nebo na Slovensku. V zahraničí s vlakem slavíme poměrně velké úspěchy, tam neznají takovýto druh prevence. Děti to baví, pořád musí vyvíjet nějakou aktivitu, neustále reagovat,“ poznamenal Pavel Tuma.

Dopolední program je rezervovaný pro žáky základních škol, pro širokou veřejnost bude vlak otevřen 22. května od 16:00 – 18:00. Program, který mohou návštěvníci v rámci vlaku shlédnout, trvá 90 minut. Není určen jen pro děti od 10 let, ale také pro jejich rodiče, kteří by si případných příznaků závislosti u svých dětí měli všímat jako první. V rámci bloku pro veřejnost budou prohlídky začínat každých 20 minut, vstup je zdarma.