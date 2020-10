Lidé mohou odpad odvést do kontejnerů, které budou stát v těchto lokalitách: Stará Lípa, Stará Lada, Dolní Libchava, Manušice, Častolovice, Písečná, Vlčí Důl, Heřmaničky, Žizníkov, Nový Žizníkov, Okřešice a Dobranov.

Do kontejnerů mohou lidé odkládat objemný odpad, který kvůli jeho rozměrům nebo hmotnosti nemohou odkládat do běžných kontejnerů. Jedná se například o zbytky dřevěných obalů, nábytek, koberce, linolea, kola, umyvadla a WC mísy a další. Do kontejnerů nelze odkládat stavební odpad a jiné nebezpečné odpady a tříděný odpad, který je možné odložit do separačních kontejnerů.