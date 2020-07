Pod dohledem koordinátorů z jednotlivých radnic se starali o městskou zeleň, úklid veřejných ploch, čistotu ulic a chodníků, dětských hřišť, laviček nebo autobusových zastávek. Jak vypovídají čerstvé signály z obcí, pro veřejně prospěšné práce se opět daří od ÚP získávat nové zaměstnance.

„Situace se mění každou chvíli, v době krize jsme jich mívali až 29. Pro naše město jsou důležití, protože moji předchůdci zrušili Technické služby a dnes všechny tyto služby včetně úklidu nakupujeme,“ konstatoval starosta Nového Boru Jaromír Dvořák.

V současné době Nový Bor využívá 11 pracovníků VPP a od srpna k nim přibude dalších šest. Do konce roku se tak v novoborských ulicích uplatní 17 nezaměstnaných. „VPP u nás pracují na dobu určitou, mají stejné benefity jako zaměstnanci. Je to hodně o jejich kvalitě, slušné se snažíme podpořit, špatní u nás bez milosti končí,“ řekl Dvořák a zdůraznil, že velmi záleží na jejich vedení. „Náš vedoucí pracovní čety pan Samek to zvládá excelentně,“ podotkl.

Města jako Nový Bor možnost využití lidí na veřejně prospěšné práce dlouhodobě vítají, a to i přes změny pravidel a nedostatek vhodných uchazečů. Budoucí zaměstnanec musí být veden v evidenci ÚP jako obtížně umístitelný. Jeho „nasazení“ pak musí schválit ÚP. Obce institut VPP podporují i přesto, že z vlastních zdrojů doplácejí měsíční odměnu pracovníků do úrovně minimální mzdy.

Nedaleký Cvikov nyní zaměstnává 16 pracovníků VPP a od srpna nastoupí další tři. Pracují na úklidu města, sekání menší ploch, odstraňování trávy z chodníků, podílí se na údržbě pěti hřbitovů. „Jsme s nimi spokojeni. Využíváme je také jako záskok ve školách a školkách, když uklizečky omarodí nebo mají dovolenou,“ uvedl cvikovský starosta Jaroslav Švehla.

Starosta Zákup Radek Lípa potvrdil, že i u nich se VPP uplatňují. „Využíváme je na tradiční letní práce ve městě, kde doplňují naše technické služby. Při pletí, sekání, úklidu, při práci na koupališti a podobně,“ řekl Lípa.

Několik lidí na VPP pracovalo v minulosti ve Stráži pod Ralskem. „Měli jsme s nimi většinou velmi dobré zkušenosti. Dnes bychom měli o další pracovníky VPP zájem, nicméně vše je závislé na ÚP a jejich přidělení. V současné době máme jednoho zaměstnance VPP na jeden rok a přiznám se, že bychom měli zájem o daleko vyšší počet,“ informoval tajemník radnice ve Stráži pod Ralskem Oldřich Němec.

Existují ale také obce, které od získávání VPP už upustily. Například Svor, který má vlastní zaměstnance, jež provádějí údržbu veřejných prostranství a majetku obce flexibilněji. „Důvodem ustoupení od VPP byl nedostatek pracovníků a jejich zaměstnání pouze na určité období bez možnosti opakování. Také se nám navýšila potřeba širšího spektra údržbových prací a jejich objem,“ vysvětlila starostka obce Kateřina Jonáková.

Jedním z hlavních plusů aktivity v rámci VPP jsou pracovní návyky, které si nezaměstnaní udrží nebo obnoví. „Na Českolipsku ÚP ČR v letošním roce podpořil už přes 100 pracovních míst v rámci veřejně prospěšných prací. V některých obcích a městech díky aktivní práci s uchazeči, a současně na základě zájmu starostek a starostů, byla aktuálně místa navýšena a další jednání dále probíhají,“ upřesnila Kateřina Beránková, tisková mluvčí Úřadu práce ČR.

Jak poznamenala, VPP jsou důležitým nástrojem aktivní politiky zaměstnanosti: „Jednak pomáhají s úklidem a údržbou ve městech a obcích, jednak je to podpora pracovního uplatnění dlouhodobě nezaměstnaných nebo obtížněji umístitelných osob na volném trhu práce,“ uvedla mluvčí ÚP.