Něco málo přes měsíc zbývá do odjezdu nejdelšího českého vlaku, který vyjede z Prahy do Rumunska na osmý ročník unikátního festivalu Banát. U zrodu akce, ale i jeho současné organizace stojí českolipský florbalista a radní města Štěpán Slaný. Přípravy finišují, festival se v českých vesnicích rumunského Banátu uskuteční 20. až 25. srpna. Ani letos není jednoduché vypravit tak dlouhý expres. Poslední tři roky zájem o účast převyšuje možnosti a parametry, které si pořadatelé stanovili.

„Nyní dotahujeme kompletní zajištění cateringu ve vlaku a postupně musíme připravit usazení všech návštěvníků v závislosti na jejich požadavcích, kde se promítají jejich oblíbení interpreti, které chtějí mít nablízku, nebo třeba komfort pohodlí,“ popsal Slaný.

Někteří cestující si připlatili za lůžkovou variantu, jiní si zase chtějí legálně zakouřit a neobtěžovat ostatní ve vlaku. „Vlak je vyprodaný. Je možné, že nám ještě pár lidí odpadne z důvodu nezaplacení, ale na jejich místo už čekají další zájemci,“ přiblížil Slaný, který se do krajiny a české vesnice Eibentál v Rumunsku doslova zamiloval. Festivalovou myšlenku rozvíjí od roku 2012.

Mimořádný vlak, sestavený díky spolupráci s Českými drahami, poveze 1 500 pasažérů včetně těch z Libereckého kraje. Přidávat vozy už prý je problém, protože délku vlaku určuje nejkratší výhybka v Rumunsku. Až k maďarské hranici vlak jede po dvojkolejné trati, ale v Rumunsku se už musí vyhýbat běžným soupravám. „Takže nás odkloní na výhybku a ta nám určí, jakou délku vlaku můžeme mít. Je to vyzkoušené, jde o nějakých 530 metrů,“ vysvětlil organizátor.

Do startu letošního ročníku zbývá pár týdnů, ale o účast stále mají zájem další kapely. „Letos jich využijeme asi čtyřicet, někteří budou hrát přímo na hlavní akci v Eibentálu, další pak v další české vesnici v Rumunsku, Gerníku, kde pořádáme páteční noc,“ doplnil Slaný. Jak podotkl, tentokrát se ještě rozšířili i do Srbska, kde pořádají v sobotu před vlastní akcí místní festival Paprikašijáda, kde vystoupí také několik kapel z Česka. „K tomu vezeme divadla, patnáct osobností v čele s ekonomem Tomášem Sedláčkem, lékařem Tomášem Šebkem či cestovatelem Ladislavem Ziburou,“ vypočítal pořadatel.

Novinkou v Eibentálu letos bude, že zde česká ambasáda otevře mobilní konzulát a jeho úředníci tak snadněji a pohotověji budou moci vyřešit některé problémy návštěvníků, především vystavování náhradních dokladů k návratu domů. To, že je lidé na festivalu ztrácejí, je podle pořadatele poměrně běžné. „Tuto pomoc beru i jako vklad do budoucna tím, že i diplomacie na tu naši akci pohlíží jinak, že už je důležitá. Vždyť je ve světě ojedinělá a určitě je tím největším vývozem české kultury do světa, nic jiného není,“ prohlásil Slaný.

Problém s dorozumíváním neexistuje, v Banátu se mluví česky. Tamní enkláva národnostních Čechů udržuje jak zvyky, tak svůj jazyk. „Je to čeština, která nepoznala Palackého,“ tvrdí Slaný. Z Banátu ovšem dlouhodobě odcházejí zejména mladí lidé. Slaný a jeho skupina se to snaží změnit a ukázat sem cestu turistům. A to nejen na týden při festivalu, ale i po další části roku. „Je to nádherný kraj, navštívila jsem ho už v roce 2005 a dodnes na to ráda vzpomínám, ale festivaly jako takové už přenechávám mladším. O tamním festivalu vím a obdivuji vše, co Štěpán Slaný pro tuhle krásnou oblast udělal a stále dělá,“ řekla Helena Paszeková z České Lípy.

Ubytovací kapacity u krajanů jsou po dobu akce beznadějně plné. K dispozici jich je 250, lidé je rozeberou ihned na začátku, zbytek musí dát zavděk několika kempům rozmístěným po dlouhé vesnici. Výhodou je už slušný komfort. „Není to klasické festivalové městečko, kde je stan na stanu, ale pěkné se sociálním zázemím,“ ujistil Slaný.