K lovu, který je povolený od 1. dubna, totiž stačí zakoupení povolenky a dodržování rybářského řádu pro Máchovo jezero. K začátku rybářské sezony na Máchově jezeře již tradičně patří rybářské závody. Jejich čtvrtý ročník je letos plánován na 11. květen. Z minulých let zůstává počet závodníků omezen na 60 rybářů a je tedy třeba včasná registrace.

Prodej povolenek začal již 15. března, jsou k dispozici roční, víkendová, týdenní či denní a zakoupit si je lze v Doksech v infocentru či v prodejně rybářských potřeb Neufish. Od května bude možno zakoupit krátkodobé povolenky i na dalších místech: v Regatě Máchovo jezero, v hotelu Port (pouze pro ubytované), kempech Andrea a Karolínka a v infocentru ve Starých Splavech.

„Řada rybářů si našla na jezeře svůj oblíbený způsob lovu. A i rybáři ze vzdálenějších míst se k nám vracejí lovit opakovaně. Většina z nich byla s rybolovem spokojena. Na úlovkových lístcích můžeme najít nejen kapry, ale I štiky, sumce nebo okouny a další druhy ryb“, říká Jiří Holub, ředitel Obecně prospěšné společnosti Máchovo jezero. “Od výlovu v roce 2014 jsme do jezera postupně nasadili ryby za vice než půl milionu korun. Zkvalitňování rybí obsádky, dorůstání vysazených ryb, dosazování nejen dravců, ale i trofejních kaprů; to vše by mělo vest k tomu, že následující sezony budou stále lepší a zajímavější," dodává Holub.

Místní rybářský řád určuje celkem šest úseků vyhrazených pro sportovní rybolov ze břehu, kde lze chytat na udici od 1.dubna do 30.listopadu. Lov z loděk je po loňském zkušebním období definitivně povolen, a to v termínu od 1.září do 30. listopadu. Zakázáno je používání echolotů a plavidel se spalovacími motory.