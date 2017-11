Na malé obce už se slétají supi

Českolipsko – V příštím roce začne platit evropské nařízení které mění způsob, jakým musejí instituce nakládat s osobními údaji. Problematické to bude hlavně pro malé obce.

Evropská komiseFoto: Shutetrstock

Nezbytná součást moderní doby, nebo zbytečné narůstání administrativy? Spíš to druhé zní z úst těch, které novinka ve zpracování osobních dat občanů přímo postihne.



Od května příštího roku vejde v platnost takzvané Nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR z ang. General Data Protection Regulation). „Přináší dosud největší revoluci v ochraně osobních údajů pro celou EU a astronomické pokuty za její porušování,“ tvrdí Eva Škorničková, zakladatelka odborného webu GDPR.cz.



Nové povinnosti vést záznamy o činnostech zpracování a ustanovit zvláštního pověřence dopadnou na všechny firmy, jednotlivce a instituce, které nějakým způsobem nakládají s osobními údaji. Vše bude nově podléhat přísnějšímu režimu. Zvlášť citelně zasáhnou malé e-shopy nebo obce. Starosta Bezdězu Jaroslav Cinkl není ani uvolněný, chodí normálně do práce. Pro obec s 350 obyvateli a rozpočtem kolem šesti milionů bude nová norma představovat značné náklady.

VELKÝ NÁKLAD

„Jen počáteční certifikace vyjde naši obec okolo sto tisíc korun, další pravidelně vynakládané peníze bude stát takzvaný pověřenec,“ říká Cinkl. Bezděz ze zjevných důvodů nemůže jako pověřence certifikovat zaměstnance úřadu, proto je odkázán na firmy, které se aplikací nového nařízení budou zabývat a zabývají.



A to bude do budoucna nejspíše velký byznys. „Každý den mi přijdou tak dvě nabídky, dalo by se říct, že už se supi slétají,“ podotýká Cinkl. Podle jeho názoru celá věc dopadá na samosprávy nerovnoměrně. Malé obce budou mít stejné povinnosti jako velká města, ale bude je to stát nesrovnatelně větší část rozpočtu.