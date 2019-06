Na ženu upozornili dopravní policisty, kteří u zámku kontrolovali nákladní auta. Nezodpovědná matka se brzy objevila v jejich zorném úhlu, vrávorala a nebezpečně vstupovala do silnice. Dechová zkouška odhalila důvody, žena měla v sobě přes 3 promile alkoholu. „Těžce artikulovala a měla problémy s orientací v terénu. Na dotaz, kde bydlí, po dlouhém přemýšlení jmenovala svou vesnici, ale rukama ukazovala na opačný směr oproti skutečnosti,“ uvedla mluvčí českolipské policie Ivana Baláková.

Žena policistům přiznala, že ten den pobyla i se svým teprve devítiměsíčním dítětem tři hodiny v restauraci. Neměla přitom pro něj s sebou ale žádné jídlo nebo pití a ve třicetistupňovém vedru nemělo dítě žádnou pokrývku hlavy.

Policisté proto matku s dítětem doprovodili do místa jejich bydliště. Tam ji vyzvali k tomu, aby mu připravila sunar. Žena chlapce nechala v kočárku venku policistům a slíbila, že se brzy vrátí s jídlem. „Když delší dobu nepřicházela, zkontrolovali ji a zjistili, že v bytě konzumuje další alkohol a sunar pro chlapce připravovat ještě ani nezačala,“ popsala další průběh událostí Baláková.

Přivolaná sociální pracovnici rozhodla o okamžitém odebrání dítěte a jeho převozu do českolipské nemocnice. V té době se o něj nebyl schopen řádně postarat ani jeho otec, který měl v sobě 1,95 promile alkoholu. Když sociální pracovnice odjížděla s dítětem do nemocnice, jeho opilá matka tvrdě spala a vůbec netušila, co se právě v její rodině odehrává.