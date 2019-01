Ralsko - Za humny, ale daleko. Jednotlivé městské části v rozlehlém Ralsku léta trápí vzájemná izolace. Dostat se z jedné do druhé je bez auta takřka nemožné.

Teď se ale situace změnila k lepšímu. Lokality Ralska propojí napodobenina městské autobusové dopravy. „Obyvatelé si mohou snadněji vyřídit své záležitosti na městském úřadě v Kuřívodech, s kterými jsou teď propojené všechny městské části," uvedl místostarosta Ralska Oto Váradi (SNK ED).

Dvoutisícové město se rozkládá na zhruba 170 kilometrech čtverečních a po Praze, Brně a Ostravě je čtvrtým největším městem v republice. Naprostou většinu zabírají lesy, které jednotlivé městské části od sebe oddělují na vzdálenost desítek kilometrů.

Například obyvatelé Náhlova potřebují autem téměř čtyřicet minut, aby se přes Osečnou a Mimoň dostali na radnici v Kuřívodech. Obdobně jsou na tom kvůli špatné dopravní obslužnosti i v dalších částech.

Nové dopravní spojení provozuje firma Compag CZ prostřednictvím osmimístných minibusů. „Uvidíme, jak budou mít lidé zájem. Pokud se služba osvědčí, máme s dopravcem dohodu, že by nasadil větší autobusy," doplnil starosta Miroslav Králík (ČSSD).

Cestující zaplatí jednotnou cenu 10 korun bez ohledu na to, odkud a kam jedou.

Autobusy mají pomoci řešit také nedostatečné služby v Ralsku. Speciální sobotní spoj je teď doveze přímo před obchodní řetězce v Mimoni. Tady na „své" cestující pětačtyřicet minut počkají, aby je zase odvezli zpátky domů.

Navíc během turistické sezony by podle Miroslava Králíka mohli autobusy využívat také bruslaři nebo cyklisté. Ti do bývalého vojenského prostoru jezdí od jara do podzimu v řádech tisíců. „Měl by to být zárodek pro víkendové cyklobusy, jaké jezdí například přes léto na Kokořínsku. Rádi bychom je zavedli i u nás," doplnil Miroslav Králík.