/FOTO, VIDEO/ Každé úterý, čtvrtek a sobotu, po oba prázdninové měsíce, využívají návštěvníci Doks šance ke zpestření své dovolené a nevšednímu zážitku, který představuje pomalá plavba výletní lodí při západu slunce a na šeřící se hladině Máchova jezera. Je zbytečné váhat kvůli počasí, na palubu lodě Máj, která vás večer sveze, naskočte, i když se objeví mraky a dešťová přeháňka.

Reportáž z večerní plavby po Máchově jezeře, na video zachycena i velká stage pro festival Mácháč 2023 na Klůčku v Doksech | Video: Deník/Petr Pokorný

Jak se přesvědčili výletníci ve čtvrtek 17. srpna, i plavba za těchto okolností jim nabídla romantiku, trochu jiné výhledy na vodní plochu a okolí, stejně tak nepřišli o zábavu, která se rozproudila během plavby na dolní palubě.

„Byli jsme dnes dlouho na pláži. Když se blížil déšť, rozhodli jsme se, že si konečně tu večerní plavbu dopřejeme. Rozhodně nelitujeme, jezero teď má úplně jinou atmosféru, než když jen praží sluníčko, najednou zmizely loďky, šlapadla, plavci. Z paluby vám dojde, proč je dobrých sto let Mácháč takový fenomén,“ komentovala Ivana Poustková z Plzeňského kraje, proč absolvovala večerní plavbu. „Hned po vyplutí jsme míjeli ohromnou stage na Klůčku, kde se chystá open air festival Mácháč, to byl také zajímavý pohled,“ podotkla.

Během plavby turisté z lodi viděli za šera zdejší zátoky, pláže v Doksech i Starých Splavech, vrch Borný, v dálce typickou siluetu hradu Bezděz, jacht klub a vily ve Starých Splavech, svítící hotel Port, i Myší a Kachní ostrůvky. „Sezona je vždy závislá na počasí. Za veder jsou u pláží davy, když je pod mrakem, mají lidé mnohem větší zájem zúčastnit se plavby,“ konstatoval Vladimír Reichert, ředitel společnosti Regata Máchovo jezero, která lodní dopravu na jezeře provozuje.

„Na večerních plavbách je na Máji otevřený bar s pípou, hraje živá muzika, lidé si chválí skvělou atmosféru.“ Jak upozornil, čas vyplutí se mění s ohledem na západ Slunce každý týden, nyní to je 19:50 hodin. Délka večerní plavby je zhruba 50 minut. „Rezervace neprovádíme, lidé si lístky zakoupí při nástupu na loď u pana kapitána," dodává Reichert.

Máj je jediná loď svého druhu, speciálně pro Máchovo jezero byla postavena ve Štěchovicích v roce 1959. Váží 80 tun, dlouhá je 30 metrů a sveze až 250 osob. Má krytou palubu, toalety i bar s pípou. Kapitán František Hartig, který u flotily slouží přes tři desítky let, oceňuje, že naprostá většina z těch tisíců lidí, co během hlavní sezony vstoupí na palubu, je slušná, vděčná a z výletu po vodě mají radost. „Kolikrát jdou lidi z pláže a už se ptají, jestli se ten den večerní plavba pojede nebo ne,“ zmínil kapitán.

Ve čtvrtek byl trochu zachmuřen, protože pro něj je večerní plutí nejhezčí, když je pohled na západ až kýčovitě barevnější. „Když se vyvede počasí, tak je to něco nádherného. Navíc je tu živá muzika, lidi tohle táhne. Bohužel dnes do toho přišel ten mrak, ale vidím, že ti, co přišli, mají výbornou náladu a evidentně se baví,“ řekl Hartig. Loď Máj vedl pomalu, rychlostí sedm uzlů, tedy asi 15 kilometrů za hodinu. „Kdybych plul rychleji, pasažéři by si ten čas na lodi neužili, chvilku trvá než se zábava rozproudí. Také obvykle čekám mezi Šroubeným a starosplavským Lázeňským vrchem, až sluníčko zapadne, pak teprve pokračuji dál,“ sdělil František Hartig.

Ovládat umí každou ze zdejších osobních lodí. „S Májem jedu asi nejraději, i když tím, jak má ploché dno, je to neposlušná loď. Více foukne vítr a už vám míří úplně jinam, než chcete. Ale mám ji rád,“ řekl kapitán. Někdy mu práci zkomplikují rozjaření rekreanti, když lodi křižují plavební dráhu.

Tentokrát byla hladina neuvěřitelné prázdná, výjimkou byla parta mladíků, která i v dešti dováděla na malém gumovém člunu. Varovné zatroubení musel použít jen jednou, když před blížící se kolos u Šroubeného skočil plavec a rychlými tempy překonal plavební dráhu Máje. „Abych zabránil střetu, který by pro ně mohl mít fatální následky, zatroubím, ale oni myslí, že je to na pozdrav, mávají a až na poslední chvíli chvatně zkouší uhýbat,“ uvedl kapitán Máje. „Modlím se, aby se nic nestalo.“

Flotila Regaty Máchovo jezero



Zdroj: Deník / Petr PokornýJARMILA

Kapatica 60 osob, krytá paluba - ne.



HYNEK

Kapacita 70 osob, krytá paluba - částečně.



RACEK

Kapacita 160 osob, krytá paluba - ano



MÁJ

Kapacita 250 osob, krytá paluba - ano



Více informací na www.regatamachovojezero.cz.