Pomohla i náhoda. Strážníci si nedaleko místa, kde senior bydlí, zrovna kupovali v obchodě pití, když vtom se ozvala z vysílačka informace o pohřešovaném. Prodavačka hledaného pána shodou okolností znala, řekla strážníkům, že je diabetik, a oni si vzali s sebou do záchranářského batohu cukr.

„Pak se ozval svědek, který našel na náspu kolejiště ležícího člověka, s nímž ale nemohl sám pohnout. Terén všude kolem byl rozmáčený po vydatných deštích. Muž zavolal tísňovou linku 156, popsal místo a šel strážníkům naproti rozbahněným a nepřístupným terénem,“ uvedla mluvčí českolipské Městské policie Eva Vlastníková.

Seniora našli strážníci ležet v mraveništi, měl u sebe jenom kus větve jako hůl. Krátce poté, co mu podali cukr, se pán začal probírat. Přivolaná sanitka ale kvůli terénu nemohla dojet až k místu a aby mohli nemocného odnést po kolejích až k záchranářům, museli strážníci zastavit vlak přijíždějící z Nového Boru. Pak už se muž dostal do péče lékaře, který ho odvezl zpátky do nemocnice. Strážníci také nezapomněli informovat manželku, že její muž je v bezpečí a má potřebnou péči.