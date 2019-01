Česká Lípa – Úterý 20. dubna. Školní jídelna Základní školy Sever. Sedmnáct hodin. Místo a čas jako stvořené pro druhé shromáždění občanského sdružení Za klidný Sever.

Jídelna překypovala obyvateli sídliště a všichni byli plni očekávání věcí budoucích. Začátek se malinko opozdil, ale hned od začátku se začalo naostro. Dorazili všichni. Za sdružení Monika Rejnartová a Iveta Kühnová, za město starostka Hana Moudrá a místostarostové Jan Stejskal s Tomášem Vlčkem. Nechyběl ani ředitel městské policie Lubomír Mery. Jediní, kdo nedorazili, byli zástupci firmy CPI Byty a.s. a jejich nepřítomnost byla povětšinou jablkem sváru.

Na začátek přišlo na přetřes proč zástupce majitele bytů, firmy CPI Byty, nedorazil, a slovní ping pong na téma domluva různých termínů.

Předsedkyně sdružení Iveta Kühnová shrnula dosavadní činnost a nastínila cíle, kterých by sdružení chtělo dosáhnout.

Především usilují o odkoupení bytů do osobního vlastnictví. „Chtěli bychom plošné zavedení padesáti korun za metr čtvereční. Nyní platíme čtyřicet šest korun, ale CPI chce osmdesát,“ rozhořčeně deklarovala předsedkyně jeden z cílů, který ovlivní výši nájmu.

Mluvilo se i o možnosti přezkoumání nových nájemních smluv u soudu. Iveta Kühnová k tomu dodala: „Musíme usilovat o dodržování a respektování práv občanů. Nové smlouvy od CPI jsou jedenáctistránkové a jsou vražedné.“

Odborník na rekonstrukce a zateplení Leoš Červenka hovořil o technologii zateplení, jeho výhodách a úsporách. Strhla se lavina otázek, narážek na stav věcí a možností jak se to bude financovat a z čeho. „Kde na to máme vzít?!“ nebo „Proč platíme nájem, když se ani nic neopravuje?!“ ozývaly se hlasy nájemníků z domů na Severu.

Mnohdy se marně snažila Iveta Kühnová usměrnit lidi v jídelně a připomínala, že se jedná o vysvětlení problémů a že Leoš Červenka není majitel nemovitostí. „Stejně nám z CPI tvrdí, že na to nejsou peníze,“ vykřikl kdosi z přísedících. V těchto chvílích během odborného výkladu začali někteří opouštět jídelnu.

Domovníka snad zaplatí úřad práce

Probírala se i možnost domovníka v jednotlivých domech, aby majitelé nemuseli řešit kdejakou drobnost. Město jedná s úřadem práce o penězích na takovou funkci. Starostka města by občanskému sdružení velmi ráda pomohla odkoupením bytů.

„Město bohužel nemůže být tím tahounem, protože není vlastníkem,“ řekla a jedním dechem dodala: „Bohužel ta situace nastala, kdy bylo jiné vedení města a to bylo na konci devadesátých let. Bylo špatné, že město v době, kdy Diamo nabízelo městu sídliště, řeklo - nechceme ho. A od té doby se to odvíjí.“

Opět zazněly hlasy, které se podivovaly nad tím, jak si můžou zástupci firmy CPI, dovolit nepřijít. Hana Moudrá přislíbila, že se pokusí zástupce firmy zajistit na červnovou schůzku, aby se vyjasnila situace kolem nájmů, nových smluv a dalších věcí týkajících se bydlení na sídlišti Sever v domech, které vlastní. Za toto sklidila vřelý potlesk.

Po chvilce vášnivých diskusí, otázek a různých argumentací se opět ozvala předsedkyně sdružení Iveta Kühnová slovy: „Než abychom bydleli tady za takovýchto podmínek, máme právo bránit svoje zájmy. Smlouvy jsou protiprávní. Nepodepisujte je a sdružení vám pomůže sehnat byt.“

Starostka nedoporučila žaloby

„Můžete mi prosím vás vysvětlit, jak občanské sdružení hledá pro tisíc lidí ze sídliště Sever bydlení, když město Česká Lípa byty žádné nemá,“ podotkla na adresu rozlícené předsedkyně starostka a dodala: „Co se týká OSBD Česká Lípa, což je devadesát pět procent bytů na sídlišti Špičák, tam nezaplatíte jenom členský převod, ale zaplatíte tam pod rukou další milion na to, že byt budete mít na občanské užívání. Já opravdu nevidím cestu v tom, abyste teď podávali žaloby.“ A znovu připomněla, že se pokusí zajistit na další schůzi zástupce CPI Byty a.s.

Na závěr vystoupili zástupci Sdružení nájemníků (SON) a celé uzavřeli jednoduchou, ale věcnou připomínkou. Prohlášením o tom, že nové nájemní smlouvy od CPI Byty a.s. jsou v rozporu se zákonem a doporučují je nepodepisovat.

Sdružení chybějí pravomoci

Podle zástupců SON občanské sdružení nemá příliš šancí, aby vstoupilo mezi majitele nemovitostí a uživatele bytu. A to i přes to, že lidé na sídlišti Sever bydlí v bytech, které se neudržují a neopravují a tak mnohdy přichází o tisíce nejen díky úniku tepla.

Hrozí jim zvýšení nájemného, obzvlášť ve chvíli, kdy padne regulované nájemné. I přes to, že nové smlouvy, které dává k podpisu majitel nemovitosti, jsou podle všech opravdu likvidační, plné sankcí a podle zástupců Sdružení na obranu nájemníků v rozporu se zákonem.

