Česká Lípa –Tisícovky řidičů se musí denně potýkat s komplikacemi v dopravě v České Lípě. Nejen, že právě probíhá rozsáhlá rekonstrukce hlavního tahu z České Lípy na Nový Bor, ale i v samotném městě odstartovaly opravy páteřních komunikací po zimě.

Výluky zmizí z českolipského sídliště Lada. | Foto: Deník/Petr Šimr

„Kvůli zmatkům na hlavním tahu, jsem jezdil přes Lada, ale už i tady se frézuje. Je fakt, že výtluky tu byly i třicet čísel hluboké a muselo se přejíždět do protisměru, ale copak to nešlo lépe načasovat,“ zlobí se Karel Vojta.

Podle referenta místních komunikací Pavla Gondy se největší výmoly spravovaly i v zimě. „S většími opravami se vyčkávalo, až bude optimální teplota. Kdyby se začalo dříve, bylo by to neefektivní a neekonomické, protože opravená místa by vydržela pouze několik měsíců a poté by se musela znovu opravit,“ doplnil Pavel Gonda.

V současnosti práce probíhají v ulici Šluknovská na sídlišti Lada a na křižovatce ulic Jáchymovská - Okružní na rozhraní sídlišť Lada a Sever.

Dojde i na centrum

Poměrně rozsáhlá rekonstrukce čeká také frekventovanou ulici Hrnčířskou od České spořitelny k Bulharské ulici v centru města. Počítá se rovněž s úpravou chodníků, mimo jiné Na Blatech směrem k obchodnímu centru.

Českolipští zastupitelé letos vyčlenili na údržbu a opravy místních komunikací dvacet milionů korun, tedy stejně jako v loňském roce.

„Oproti předchozí praxi jsme údržbu prozatím naplánovali jen na první pololetí roku. Díky tomu budeme pružněji reagovat na náhlé problémy,“ řekl místostarosta České Lípy Jan Stejskal s tím, že druhou část budou projednávat v červnu.