Nad tábory dál visí otazník. Organizátoři pokračují v přípravách

Toulky přírodou, spaní ve stanech či chatkách, utužování přátelství a vyprávění strašidelných příběhů. To je jen zlomek z toho, co se odehrává na letních táborech. Jejich konání je kvůli koronaviru stále ve hvězdách. Pořadatelé na Českolipsku ale věří, že naplánované akce o letošních prázdninách proběhnou. A to jak příměstské tábory, tak i ty pobytové.

Na mezinárodní tábor pro děti z dětských domovů se do Hamru sjíždějí děti z pěti evropských zemí. | Foto: Deník/Jan Škvára

Podle ministra školství Roberta Plagy (ANO) by v případě příznivého vývoje mohly v červenci proběhnout tábory pro některé skupiny o počtu nanejvýš 50 dětí. V srpnu by se mohly konat vzdělávací kempy, které by pomohly dětem s jejich přípravou na nový školní rok. O jejich povolení rozhodnou následující týdny. „Pokud budou otevřená obchodní centra a některé děti už předtím budou chodit do školy, je na místě tábory realizovat. Riziko přenosu je zde dle našeho mínění menší nebo lépe kontrolovatelné než při rodinné rekreaci,“ zmínil v otevřeném dopisu vládě předseda České rady dětí a mládeže Aleš Sedláček. Jiřího Čejku očarovalo sklo, navíc se věnuje fotografování Přečíst článek › V Domě dětí a mládeže Libertin v České Lípě mají hned zkraje prázdnin první turnusy obsazené. „Aktuálně stále čekáme na rozhodnutí vlády, k žádnému plošnému rušení táborů jsme zatím nepřistoupili. Rodiče se nás občas ptají, jestli se budou konat a zda mají zaplatit nebo doplatit i ty, na které už děti přihlásili,“ řekla vedoucí oddělení předškolního věku a zástupkyně ředitelky Štěpánka Mimrová. „Chtěli bychom, aby naplánované pobyty proběhly podle plánu, i za předpokladu zvýšených hygienických opatření,“ dodala. Dům dětí a mládeže Cvikováček nabízí tři příměstské a dva pobytové tábory. „Pokud by došlo k jejich přesunutí na srpen, budeme se snažit všechny je organizačně zajistit, abychom pomohli rodinám. V případě, že by byly zrušeny pobytové programy, pokusíme se z nich vytvořit příměstské tábory,“ přiblížila ředitelka domova Šárka Matoušková s tím, že od rodičů obdrželi zatím dvě žádosti o zrušení přihlášky. Příměstské tábory pro veřejnost pořádá i pohádkový zámek Horní Libchava. „Nehodili jsme flintu do žita a chceme dopřát dětem pohádkové zážitky. Navíc počet účastníků bude v jednom turnuse maximálně dvacet,“ upřesnila průvodkyně a zástupkyně majitele zámku Zdenka Kiliánová. „Viru je jedno, jestli je člověk bílý, nebo černý," říká romská autorka Přečíst článek › Letní tábory představují pro skauty vrchol jejich činnosti. „Vyzvali jsme oddíly, aby zvážily větší investice jako například nákup táborového vybavení. Věříme, že se situace uklidní,“ nastínila situaci tisková mluvčí Junáka Barbora Trojak. Dle jejích slov by v případě potřeby rozdělili oddíly do menších skupin a nebránili by se ani používání roušek. „Skauti jsou přizpůsobiví,“ podotkla mluvčí.

