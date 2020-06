Kvůli tomu, že náklad dosahuje vysoké výšky, museli technici uvolnit trasu, aby mohla kolona bezpečně projet pod vedením vysokého napětí.

„Dva díly mobilheimu, každý o šířce 3,4 m, délce 11,4 metrů a výšce 5, 25 metrů budou umístěny na 2 soupravách a celková výška dosáhne 6,1 metrů. V trase transportu budeme na některých místech provádět demontáž a opětovnou montáž vedení vysokého i nízkého napětí, odpojení a opětovné zapojení elektrické energie. Omezení dodávky nejvíce pocítí obyvatelé po trase transportu, v severních, středních a východních Čechách,“ uvedla mluvčí Skupiny ČEZ Soňa Holingerová.

Pouze krátkodobé vypnutí zaregistrují obyvatelé severních Čech - například Mimoně a Kuřivodů. Ve středních Čechách to bude Dolní Krupá, Boseň, Horní Bousov. Poté se náklad přesune do východních Čech a krátkodobé vypnutí elektřiny zaregistrují obyvatelé po trase transportu v Sobotce, v Jičíně, v Hořicích a v Sadové. Poté náklad zamíří do Hradce Králové, kde bude nocovat.

Druhý den se po šesté hodině ranní se vydá z Hradce Králové směrem na Týniště nad Orlicí. Krátkodobé vypnutí tak pocítí obyvatelé po trase transportu v Týništi nad Orlicí, Žamberku a v Červené Vodě. Do Červené Vody, kde končí svou cestu, by měl dorazit po šesté hodině večer.

Zdroj: Skupina ČEZ