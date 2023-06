Skupina jezdců na skútrech Manet a Tatran odstartuje ve čtvrtek 8. června od divadla v Novém Boru a na cestě ji mají doprovodit ještě další fandové v autech s veteránskou značkou. Cestě, kterou nezvládnou na jeden zátah, předchází pečlivá příprava. „Je to naše druhá cesta do Povážské Bystrice, kde Tatrany kdysi vyráběli, bereme to jako takovou retro jízdu po šesti letech,“ řekl jeden z „veteránistů“ Stanislav Kučera.