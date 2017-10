Náhlá těžba je pro obce problém

Českolipsko – Některé obce na Českolipsku mají problém v komunikaci s těžaři státních lesních porostů. Jinde je spolupráce vynikající.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Milena Marešová

Rozbité cesty, popadané stromy, poničený porost. Některé obce na Českolipsku se potýkají s nepříjemnými následky práce dřevařských firem, které mají od státního podniku Lesy ČR vydané povolení k těžbě na území jejich katastrů. Navíc práce často proběhnou bez ohlášení. „Byla taková dobrá praxe, kdy váš revírník před začátkem těžby v katastru přišel a řekl tady, tady, tady a tady se bude kácet,“ říká starosta Horní Libchavy Pavel Černý směrem ke státnímu podniku.

„Je to o slušnosti lidí. Plány děláme s výhledem na rok a nevíme dopředu, kdy přesně se firma rozhodne kácet,“ říká krajský ředitel Lesů ČR Ludvík Říčař. V případě, že je vztah dlouhodobý a těžařský partner působí v oblasti dlouhodobě, je prý možné ho vychovat, v případě nárazových zakázek jsou vzájemné vztahy často problém. Informovat o těžbě mají firmy smluvně určené, přesto se tak často neděje. „V případě, že vás budeme informovat, že je ve vaší působnosti třeba tři sta porostů, které jsou předány smluvním partnerům, tak vás akorát zahltíme,“ říká Říčař s tím, že se zaměří na předání informace konkrétním revírníkům tak, aby byli starostové spokojeni.

JDE TO I LÉPE

Jako všude, je to o lidech. Jinde totiž žádné problémy nemají a pán lesa zde svůj revír sleduje. „My nemáme žádný problém, pan Fiala přijde, obejde ty lidi, kde se bude těžit, přijde za mnou… Je to jenom o revírníkovi,“ podotýká starosta Svojkova Gustav Pilz.



Ve Svojkově mají s Lesy ČR obecně dobré vztahy. V nedávné době například dopomohly k obnově křížové cesty do Modlivého dolu. Stalo se tak po třiačtyřiceti letech a počin získal v soutěži Stavba roku Libereckého kraje cenu sympatie veřejnosti.