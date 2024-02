Krajští hygienici i epidemiologové bijí na poplach. Důvodem je rapidní vzrůst počtu nahlášených případů nákazy černým kašlem, který je označovaný též jako pertuse. Toto vysoce nakažlivé onemocnění způsobuje záchvaty dusivého kašle, které mohou přetrvávat několik týdnů a končí rudnutím až modráním zejména v obličeji.

Holčička, která se nakazila černým kašlem. | Video: Mayo Clinic

U neočkovaných dětí, zejména ve věku do jednoho roku, může onemocnění vést až k hospitalizaci z důvodu zástav dechu. Přestože výskyt černého kašle dosáhl maxima v roce 1956 a po zavedení plošného očkování došlo k poklesu nemocnosti a úmrtnosti u dětí, aktuálně řada evropských zemí včetně Česka hlásí jeho šíření.

Výjimkou není ani Liberecký kraj, kde v prvních týdnech letošního roku eviduje Krajská hygienická stanice Libereckého kraje (KHS LK) více případů než za celý loňský rok. K polovině února se v kraji vyskytlo 28 případů, zatímco za celý rok 2023 to bylo 23 případů.

A zatímco v předcovidových letech černým kašlem onemocněli většinou dospělí ve věku 25 až 54 let, v letošním roce nastala zcela jiná situace. „Nemocnými jsou totiž zejména teenageři ve věku 15 až 19 let a dále žáci základních škol ve věku 10 až14 let, což potvrzuje zjištění, že imunita získaná očkováním není trvalá,“ informovala ředitelka odboru protiepidemického KHS LK Monika Hausenblasová.

„Příznaky onemocnění u očkovaných však bývají mírnější, nejprve začíná jako běžné nachlazení, postupně se přidá zejména suchý dávivý kašel, nemocní jsou často bez teplot,“ osvětlila.

Nemocnice zavírají další oddělení pro návštěvy. Důvodem je rychlé šíření chřipky

Obdobnou zkušenost má i matka osmileté dcery, kterou dlouhodobě trápil suchý, dávivý kašel. „Když se její stav nelepšil, poslal nás dětský lékař na vyšetření, zda se dcera nenakazila černým kašlem. Mě ani nenapadlo, že by to mohla být tato nemoc. Příští týden budeme znát výsledky,“ svěřila se žena z Liberce.

V předchozích deseti letech bylo evidováno nejvíce případů pertuse hlášených v lednu v roce 2014, a to 244 případů. Celkem bylo v roce 2014 hlášeno 2521 nemocných a nemocnost na konci roku 2014 představovala 24 případů na 100 000 obyvatel. Epidemiologové předpokládají, že pokud by tento nárůst pokračoval stejným tempem, na konci roku 2024 by mohly celkové počty dosahovat tři až čtyři tisíce případů černého kašle.

Tato predikce je velmi reálná i vzhledem k předchozímu takzvaně klidovému období během pandemie covid-19. „V populaci celkově narostl počet vnímavých jedinců, mezi kterými se tato vysoce nakažlivá nemoc následně snadno šíří. Je tedy třeba se s nejvyšší pravděpodobností připravit na pertusový rok,“ varovala epidemioložka Kateřina Fabiánová.

Černý kašel ohrožuje zejména novorozence a plně neočkované kojence. Současné vakcíny proti černému kašli jsou podle ní bezpečnější než dříve používané. Ochranné protilátky po očkování i po onemocnění postupně klesají a člověk se stává vůči infekci opět vnímavý. Očkování je třeba proto minimálně jednou v dospělosti opakovat. Ideální je nechat se při pravidelném přeočkování proti tetanu očkovat kombinovanou vakcínou, tedy proti tetanu, černému kašli a záškrtu dohromady, která pak poskytuje dočasnou ochranu před třemi závažnými infekcemi.

Výskyt černého kašle v kraji se zčtyřnásobil. Šíří se i svrab a legionella

V prevenci kojeneckého černého kašle se dává přednost očkování v těhotenství před očkováním po porodu. Děti narozené očkovaným matkám mají významně nižší riziko onemocnění, a pokud přesto onemocní, je průběh méně komplikovaný a byl zaznamenán pokles počtu úmrtí. „Apeluji zejména na těhotné a rodiče malých dětí, aby neváhali a využili ochranu očkováním. Zdravotním stavem neodůvodněné odpírání základního a povinného očkování dětem, které vidíme u některých rodičů, se v tomto případě může rovnat i ohrožení života dítěte,“ zdůraznila ředitelka Státního zdravotního ústavu Barbora Macková.

Hygienici lidem, kteří byli s nemocným v kontaktu a mají respirační onemocnění s příznaky suchého dávivého kašle, doporučují, aby navštívili svého obvodního lékaře, který zajistí odborné diagnostické vyšetření a vhodnou antibiotickou léčbu. V období epidemického výskytu respiračních onemocnění s vyšším záchytem chřipkových onemocnění je důležité lékaře na takovou skutečnost upozornit.

„Čím více bude v populaci onemocnění černým kašlem rozšířené, tím větší bude riziko nákazy zejména pro skupinu novorozenců a kojenců, u kterých nebylo zahájeno očkování nebo ho rodiče odkládají či dokonce odmítají,“ dodala Hausenblasová.