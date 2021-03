Ve vesnici přibyla řada nových rodinných domků. Podle starosty obce Luboše Paďoura by k rychlejším změnám k lepšímu potřebovala více peněz, zatím ves s 686 obyvateli hospodaří s rozpočtem okolo 12 milionů korun.

Deník na návštěvěZdroj: DeníkCo vnímáte jako největší problém, který obec trápí?

Tíží nás doprava, která vede pod našimi okny a je velice intenzivní, jelikož silnice číslo 262 mezi Benešovem nad Ploučnicí a Českou Lípou pro ni není uzpůsobená. Což samozřejmě má vliv na domy kolem ulice 9. května, leckde praskají a dochází tady i k mnoha nebezpečným situacím. Kdyby tudy přestaly kamiony jezdit, vůbec bychom se nezlobili. Samozřejmě už se nějaké kroky dělaly před léty, aby se těžké nákladní dopravě zamezilo, ale zatím to je tak, že by přes nás neměla nákladní auta jezdit alespoň v noci.

Které plány máte na stole, čím se zabýváte?

Co bychom chtěli do budoucna udělat je kanalizace. V obci sice částečně je, ale není naše, je Severočeské vodárenské společnosti (SVS). Oni si už připravují revizi projektu a svou část si brzy budou dělat. My pro svoji část zatím máme k dispozici projektovou dokumentaci, vydané je i stavební povolení. Hledáme, ale ještě nějaký vhodný dotační titul, protože nejde o malou investici pro obec jako je Horní Police. Samozřejmě míníme pokračovat i v obnově zámku, chceme, aby to tam více žilo, aby se tam mohly pořádat společenské a kulturní akce, výstavy, semináře a podobné věci. Z programu záchrany architektonického dědictví na zámek získáváme každý rok zhruba 700 až 800 tisíc korun, pro obec je tam 10% spoluúčast, teď se bohužel kvůli DPH zvýší, což nás více limituje, ale určitě jsme za každou podporu vděční. Těch věcí je tady ale více. Třeba náš společenský sál na ulici 9. května, na ten se teď podařilo získat dotaci a s rekonstrukcí jsme začali v únoru. Ještě nám vyšla i dotace na mateřskou školku, na opravu kuchyně a jejího zázemí.

Co se vám v posledních měsících podařilo, co vám udělalo radost, i když už byl covid?

Vloni nám udělalo radost otevření opraveného kostela, protože to byla jedna z největších akcí v Horní Polici. Jsme rádi, že se dvouleté dílo vydařilo. Vzhledem k situaci, která tady panovala na jaře, tak se podařilo dokončení náročné rekonstrukce kostela skloubit i s naší tradiční Třešňovou poutí. Také nás těší, že naše koupaliště začalo žít a lidi si na něj rychle zvykali…V létě tam bylo opravdu hodně lidí, až 600 za den, když bylo hezky. Lidé koupaliště zkrátka kvitují, říkají, že voda je čistá a zázemí, které jsme zlepšili včetně restaurace fungovalo. Jezdí sem i z daleka, z Boru, České Kamenice, České Lípy, z Benešova. A teď jsme rádi, že vyšly dotace na společenský sál a školku. Samozřejmě vždycky je to o těch penězích a také zájmu lidí.