Kromě toho, že policisté zaznamenali řadu dalších přestupků, kontrolovali, zda řidiči dodržují přestávky a doby odpočinků, zda nedochází k nedovolené manipulaci s tachografy a paměťovými kartami řidičů, zjišťovali technický stav vozidel, dodržování maximální povolené rychlosti, dále také upevňování nákladu, hmotnostní limity a přepravu nadměrných nákladů.

Během akce zkontrolovali celkem 27 vozidel, z toho 17 nákladních vozidel z České republiky a 10 cizinců. "Porušení zákona zjistili celkem u 24 řidičů. Nejčastějším přestupkem bylo překročení hmotnosti vozidla, a to celkem v 7 případech. Na druhém místě to byl nevyhovující technický stav vozidel, a to v osmi případech," popsala Šrýtrová. Ve dvou případech zakázali policisté řidičům další jízdu úplně.

Vozovka trpí

Na maximum naložená vozidla jsou nejenom nebezpečná, ale zejména se výrazně podílí na ničení silnic, což platí nejen pro rychlostní silnice, ale i pro vozovky ve městech. "Kvůli přetíženým vozidlům, která jsou součástí každodenního silničního provozu, dochází k rychlejšímu poškození silnic I. třídy i dálnic. Silnice pak vykazují poruchy, jako jsou například vyjeté koleje," přiblížila mluvčí Ředitelství silnic a dálnic v Libereckém kraji Dana Zikešová.

Špatně zaparkované auto může stát lidský život. Po osvětě přijdou pokuty

Silničáři pak musí úseky, které jsou tímto způsobem rychleji poškozené a odborný diagnostický průzkum jim tak přidělí horší hodnocení, opravit dříve, než by bylo nutné. V některých případech použijí i jiný materiál, aby jejich životnost prodloužili. "Existují asfaltové vrstvy s vysokým modulem tuhosti, které jsou tvrdší než běžně používaný asfalt, jejich cena je ale několikanásobně vyšší," vysvětlila Zikešová. Nelze je tedy využít všude, a silničáři tak musí spoléhat na to, že nebude tolik přetížených automobilů jezdit. Nejvíc v kraji trpí silnice I/38 Mladá Boleslav – Česká Lípa a I/35 průtah Libercem, obě patří k úsekům s nejvyšší intenzitou dopravy.

Města: Nic s tím neuděláme

Zničené silnice kvůli těžkým nákladním autům, která překračují povolenou hmotnost, mají i města. Například v Liberci je takových míst několik. "Typickým příkladem takto zničených silnic v našem městě je křižovatka České Mládeže a Kubelíkovy, jedna je krajská, druhá městská a zničené jsou od projíždějících nákladních aut obě. Logicky jich tady jezdí hodně, protože jezdí do průmyslové zóny. Bohužel s tím nic nenaděláme, jediný, kdo může řidiče s přetíženými auty pokutovat, je policie," poznamenal náměstek primátora Jiří Šolc. Dalším místem, kudy denně projíždějí desítky těžkých náklaďáků či autobusů, je okružní křižovatka u Globusu. Tam by mohla silnici ulevit chystaná přístavba nového ramene, která je v plánu v příštím roce.

Místa zničená projíždějícími nákladními vozy mají také třeba ve Frýdlantu, kudy projíždějí náklaďáky směřující do Polska anebo opačným směrem. Typická místa jsou na průtahu městem. "Často je kvůli těžkým automobilům poškozená silnice u zimního stadionu anebo na křižovatce poblíž nemocnice. Problematický je také kruhový objezd, ze kterého se odbočuje do Krásného Lesa," vyjmenoval nejvíc zatížené úseky ve městě starosta Dan Ramzer.

Frýdlant nejvíc trpěl v době, kdy došlo ve městě k nárůstu kamionové dopravy na silnici I/13 v úseku Krásná Studánka – Habartice, a to v důsledku opravy mostu před polskou Bogatyniou ve směru od Hrádku nad Nisou. Řidiči kamionů kvůli opravě mostu a uzavření tamní silnice začali využívat objízdných tras a jednou z nich byla i trasa po silnici I/13 k hraničnímu přechodu Zawidów - Habartice. Polsko navíc uvolnilo průjezd přes tento přechod pro vozidla nad 12 tun, běžně sem mohou vjet pouze vozy do 3,5 tuny.