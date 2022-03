Založení nakladatelství patřilo k velkým a zároveň tak trochu idealistickým snům Tomáše a Jitky Cidlinových z Českolipska, kteří už za dob studií pracovali jako autoři na drobných publikacích a učebnicích. Poznali proces vzniku knihy a zatoužili si to jednou sami vyzkoušet. Sen však zapadl, mezitím založili rodinu a rekonstruovali dům, a pak přišla epidemie koronaviru. „Zatímco leccos v okolí krachovalo, my jsme se v tu dobu rozhodli bojovat proti mizérii tím, že něco založíme,“ nastínil začátky historik z Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě Tomáš Cidlina.

A tak se loni na jaře zrodilo malé rodinné nakladatelství Voda na mlýn. Název odkazuje na to, že bez vody není život, mlýny bez ní stojí. „Myslíme si, že dobré knihy jsou tak jako voda k životu zapotřebí, i když to možná neplatí pro každého. Kniha a literatura má ale skutečnou sílu, která může člověka vzdělat, povznést ho, utěšit i uklidnit,“ dodal.

Nakladatelé se zaměřují na knihy, které přináší poznání. Nejblíže mají k beletrii a historické literatuře. „Jelikož máme tři děti a hodně jim čteme, tak se také orientujeme v dětské literatuře a věříme, že ovládáme i tento žánr,“ podotkla Jitka Cidlinová, která pracuje ve sklářství. Podle ní i dětský čtenář může být překvapivě náročný.

Zdroj: DeníkLetos se pro ně stal nejdůležitějším projektem kniha Leipsche, jejímž autorem je sám Tomáš. Kniha shrnuje jeho několikaletý výzkum mezi německými rodáky z České Lípy a nechává nahlédnout do jejich životů a myšlenkového světa. Jak sám přiznal, jedná se o nejdůležitější práci, kterou kdy dělal. „Jsem rád, že se chýlí ke konci, alespoň co se autorství týče. Potom jí budeme muset věnovat tu nejlepší péči nakladatelskou. Vydáváme ji zároveň v češtině i němčině. Je to na nás pořádné sousto,“ svěřil se Cidlina.

Během loňského roku se jim podařilo vydat tři tituly. V září začali dvojjazyčnou sbírkou básní Domov/Heimat, kterou následovala dětská kniha O Bertovi, Pištovi a Rozince od Barbory Pallové. V prosinci se pak na pultech knihkupectví objevila kniha Bonboniéra od Jana Tichého.

Raději vydávají méně titulů ale s dobrým pocitem, že tím netrpí rodina a další jejich závazky. Jedním z jejich cílů je také snaha odlišit se od mainstreamu. „Knižní trh je obrovsky pestrý a krásné knihy a opravdové literární a bibliofilské skvosty navzdory tunám škváru vychází neustále,“ uzavřeli Cidlinovi.