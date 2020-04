Vlna solidarity a empatie zamířila k seniorům, kteří patří při současné epidemii koronaviru mezi ohrožené skupiny obyvatel. Aby nemuseli podstupovat riziko nakažení, řada měst a firem v Libereckém kraji jim nabídla pomocnou ruku.

Senioři. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Roman Cichocki

V Liberci zajišťuje nákupy, vyzvednutí léků, zdravotních pomůcek, objednání dezinfekce a nanofiltrů dobrovolnické centrum Amikus Komunitního střediska Kontakt. „S ohledem na to, že se seniory pracujeme více než 12 let, vnímáme potřebnost této cílové skupiny a snažíme se jim pomáhat i v mimořádné situaci. Proto jsme se rozhodli co možná nejvíce rozšířit naše služby a vyjít jim maximálně vstříc v jejich potřebách,“ přiblížil nabídku ředitel Kontaktu Michael Dufek.