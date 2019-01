Liberec – 11 milionů musí najít Liberecký kraj, aby dorovnal vládou nařízené zvýšení platů.

Peníze. Ilustrační foto. | Foto: ČTK

ZVÝŠENÍ MZDY

Průměrný plat pečovatelů v sociálních službách a přímé péči je v Libereckém kraji 18 756 Kč. Od letošního července si mají polepšit v průměru na 22 756 Kč. Zvýšení mzdy o 23 % nařídila v květnu vláda. Přitom ale opomněla poslat peníze. Stejné je to v případě zdravotních sester v nemocnicích, které slouží na směny. Ty mají dostat měsíčně o 2000 Kč navíc. O 9,4 % se pak mají zvednout platy i pracovníkům v kultuře a nepedagogickým zaměstnancům ve školství.

Kde vzít peníze?

„Jsme opět ve stejné situaci jako při zvýšení platů řidičům autobusů. Vláda zvýšení nařídila během roku, peníze ale neposlala a kraje ať to řeší. Jsme v nelehké situaci,“ upozorňuje náměstkyně hejtmana Jitka Volfová (ANO). „Není možné, aby tito lidé nedostali to, co vláda schválila. Rozhodně si ty peníze zaslouží. Ale kde vzít v půlce roku peníze, se kterými rozpočet nepočítá? Argumentuje se vyššími daňovými příjmy, ale ty za loňský rok už jsme rozdělili,“ říká Volfová.

„Je to jen další populistický, předvolební krok vlády. Zřejmě v ní sedí lidé, kteří nikdy žádný rozpočet nesestavovali. Navíc by si páni ministři měli uvědomit, že žádné navyšování platů volby neovlivní,“ říká hejtman Martin Půta.

Rezervy zůstanou

Sama zdravotnická, školská či kulturní zařízení na navýšení z vlastních zdrojů nemají. Ministerstvo školství a zdravotnictví sice tvrdí, že proplatí celou potřebnou částku, ale zatím je jen u slibů. U sociálních služeb má přijít od státu jen část a v oblasti kultury ani koruna. „Budeme tak muset najít 11 milionů, kterými toto navýšení dorovnáme. Ale je to jen řešení do konce roku. Co bude potom, to nevíme. A vůbec to těm organizacím nezávidím,“ zmínil krajský radní pro zdravotnictví Přemysl Sobotka. „Včera jsme za všechna zdravotnická zařízení v kraji poslali žádost o dotaci ve výši 21,7 milionů, aby 1500 zdravotních sester dostalo to, na co mají nárok. Prý by měly peníze dorazit od podání žádosti do 15 dnů, ale jestli to tak opravdu bude, je otázkou,“ dodal Sobotka.

Nejhorší je pak situace u pracovníků v kultuře, kde stát nepřidá nic. „Dohodli jsme se, že nebudeme sahat na rezervy v krajských kulturních organizacích, protože bychom jim tím jen přidělali další problémy. Krajská knihovna by byla bez peněz na pořizování nových knih, v muzeu v Turnově probíhá výstavba nové horolezecké expozice, takže tam ani nemají z čeho brát. Budeme to sanovat z krajské kasy. Považuji krok vlády v tomto za značně nekorektní,“ uvedla radní pro kulturu Květa Vinklátová.