Policisté doručili majiteli zvířete písemnou výzvu, aby své psy zajistil proti dalším útěkům, a zároveň zde byli několikrát na kontrole zabezpečení. „Policisté nás také informovali, že pes, který útočil, se už nenachází v Pihelu,“ potvrdila mluvčí novoborské radnice Radmila Pokorná. Sama radnice žádný postih nechystá. „Náš úřad nemůže zahájit správní řízení, jelikož za jeden delikt nelze stíhat dvakrát a trestní řízení je nadřazené správnímu,“ doplnila Pokorná. V obci je stále napjatá atmosféra, lidé nechtějí případ rozebírat a Deníku se nezdařil ani kontakt s majitelem útočícího psa.

Na další postup státu i osud psa je zvědavá i odbornice na plemeno argentinské dogy Andrea Urdabaevová z Liberecka, která se výcviku psů věnuje dvacet let. Zná i pár dog z Pihelu. „Argentina“ je podle ní silný, sebevědomý a temperamentní pes se silným loveckým pudem. Jeho povaha je poměrně složitá, určitě není vhodný pro začátečníky a především lidi, kteří mají psa jako dítě nebo kteří nejsou schopni ho zvládnout fyzicky. „Je ale i spousta dog vyloženě přátelských a nemálo se jich používá i na canisterapii,“ řekla chovatelka. Dogy mají výbornou paměť, někdy proto mohou překvapit i nepříjemně. Majitel tedy musí dbát na správnou socializaci a výchovu.

„Negativním zkušenostem je potřeba zamezit v mladém věku, problémy se v budoucnu těžko odstraňují,“ zdůraznila Urdabaevová. U pihelského případu nechce spekulovat, co mohlo vyvolat u psa takovou reakci. Je ale přesvědčena, že pes není nebezpečný agresor. „Vyrostl v rodině, nebyl nijak týrán a nepovažuji ho za nebezpečného,“ tvrdila. Povalit stařenku s chodítkem podle ní zvládne i nesrovnatelně menší zvíře. Právě upadnutí na zem mohlo vyvolat následný útok psa.

„Nevím, s jakou intenzitou útočil, ale troufám si říci, že s nízkou. Pokud by skutečně chtěl ublížit, paní by asi zabil přímo na místě,“ uvedla Urdabaevová. Nasvědčuje tomu i to, že se nechal v podstatě bez náznaků útoku odehnat a že tak jeho útok nebyl myšlen vážně. „Bohužel stará paní neměla stabilitu a už vůbec ne fyzickou sílu, aby byla schopna útoku jakkoli zamezit.“

OBĚTÍ OMYLEM?

Dlouholetá chovatelka se domnívá že pes musel být něčím vyprovokován, a to možná ani ne přímo v moment incidentu, ale i dřív. „Souvisí to právě s jeho dobrou pamětí. Nemusela ho vyprovokovat sama paní, klidně to mohl udělat někdo jiný a chování paní případně to chodítko mohly být spouštěčem celé nešťastné události. Paní tak mohla být obětí vlastně omylem,“ soudila Urdabaevová.

Berle, chodítka, invalidní vozíky a i samotné osoby s nějakým fyzickým omezením nebo postižením jsou z úhlu pohledu psa „podezřelí“. „Pohybují se jinak, mají „zbraň“, jsou pro psy špatně čitelní, což může samo o sobě vyvolat u psa negativní reakce. U psa této velikosti mohou být následky i fatální jako v tomto případě,“ řekla Andrea Urdabaevová.

