„V rámci koncepčního posilování bezpečnosti na železničních přejezdech i v souladu s bezpečnostními doporučeními počítáme se zrušením přejezdu v Zákupech a jeho nahrazením mimoúrovňovým křížením silnice s tratí,“ informoval mluvčí SŽ Dušan Gavenda.

Zásadní krok bude součástí připravované rekonstrukce trati mezi Libercem a Českou Lípou. „Konkrétní podoba mimoúrovňového řešení v Zákupech bude zpřesněna při zpracování projektové dokumentace k této investici. Protože ale na přejezdu v minulosti docházelo k nehodám a zmiňovaná investiční stavba se bude realizovat za několik let, řešíme současně možnost zvýšení stupně zabezpečení a doplnění závor ještě na stávajícím přejezdu,“ uvedl Gavenda.

Místní pamětníci si u tohoto přejezdu vybaví řadu neštěstí. Jedno z nejděsivějších se odehrálo na samém konci roku 1999, kdy mladý řidič osobního auta vjel na přejezd v době, kdy k němu přijížděl vlak, který následně auto tlačil, drtil přes 50 metrů daleko, až vůz i lokomotiva začaly hořet. V autě uhořel řidič i jeho přítelkyně.

Drážní inspekce tady od roku 2010 eviduje celkem sedm vážných mimořádných událostí, kdy se vlak střetl s osobním nebo nákladním autem. Srážky provázela zranění a miliónové škody. Znamenaly i reálné ohrožení desítek cestujících ve vagónech.

Nepozornost řidičů

„Přejezd je opravdu záhada, ale u většiny nehod se kloním spíše k nepozornosti, některé nehody byly opravdu nepochopitelné, protože šlo o řidiče, kteří byli přímo ze Zákup nebo toto místo znali. Někoho oslnilo slunce, ale třeba jedna z tragických nehod se stala potmě, kdy auto jelo souběžně z České Lípy zároveň s tím vlakem a na přejezdu najelo do vlaku,“ vzpomínal řidič záchranky Václav Hodinka.

Archivní foto ze srážky vlaku a nákladního auta koncem srpna 2019 v Zákupech.Zdroj: Hasiči Zákupy

Obdobného názoru je i zákupský hasič Tomáš Knobloch, který si vybavuje, že u těch relativně nedávných kolizí byli řidiči ve většině případů místní. „Dalo by se říct, že jeli automaticky a nepozorně, protože si říkali, že to tady přece znají, co by se mohlo stát. Řidiči, co to tu neznají a jen projíždějí, bývají obezřetnější. Zkrátka problém je v řidičích, nikoliv v přejezdu či vlaku. Nemyslím si, že by byl nešťastně umístěn. Za své působení u drážních hasičů jsem se setkal s mnohem horšími přejezdy,“ řekl Knobloch.

Podle mluvčího Drážní inspekce Martina Drápala většinu mimořádných událostí na železničních přejezdech i nadále způsobují neukáznění účastníci silničního provozu, kteří porušují hned několik ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích. „Nejčastějším prohřeškem je ignorování světelné a zvukové signalizace přejezdového zabezpečovacího zařízení, nepřesvědčení se o tom, zda se k přejezdu neblíží vlak,“ konstatoval Drápal.