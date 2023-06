Při prohledávání kontejneru v České Lípě narazil nedávno bezdomovec na plastovou tašku. Když ji otevřel, našel v ní velkého mrtvého psa. S nálezem se svěřil kolemjdoucímu muži, který zkontaktoval českolipskou městskou policii.

Nález mrtvého psa v plastové tašce v Lípě vyděsil bezdomovce. | Foto: MP Česká Lípa

Jelikož na první pohled nešlo rozpoznat, proč fenka uhynula, putoval kadévr do státního veterinárního ústavu v Praze, kde provedli pitvu. „Strážníci nejprve načetli číslo čipu a podle něj určili majitele fenky křížence. Když ho zkontaktovali, tvrdil, že když pes zemřel, nevěděl, co si počít s tělem. A tak ho vyhodil do kontejneru,“ řekla mluvčí Městské policie Česká Lípa Eva Vlastníková.

Jelikož pitva prokázala, že fenka zemřela přirozeným způsobem, nejde o trestný čin. „Přesto se majitel postihu nevyhne. Řečí veterinárního zákona se dopustil neoprávněného nakládání s vedlejšími živočišnými produkty. Městská policie předá spis krajské veterinární správě, která událost bude projednávat,“ dodala Vlastníková.