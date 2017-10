Nechci vládnout s bývalým agentem StB a podvodníkem. Svoboda rezignoval

Liberec - Volby v Libereckém kraji přišly o výraznou osobnost. Druhého místa na kandidátce KDU-ČSL se v úterý vzdal Kamil Jan Svoboda. Zároveň rezignoval na funkce předsedy městského výboru KDU-ČSL v Liberci a člena Krajského výboru KDU-ČSL v Libereckém kraji.

Kamil Jan SvobodaFoto: Deník

"Důvodem mojí rezignace je přetrvávající ochota KDU-ČSL a jejího předsedy Pavla Bělobrádka i dalších vládnout s hnutím ANO bývalého agenta StB a obviněného podvodníka v dotační kauze. Současné vedení KDU-ČSL dosud jasně neodmítlo partnerství s hnutí ANO. S tímto postojem zásadně nesouhlasím. Nechci být ani nucen se na něm v případě svého zvolení podílet, a proto rezignuji," uvedl Svoboda.

V úterý odeslal otevřený dopis předsedovi KDU-ČSL Pavlovi Bělobrádkovi, který přinášíme v plném znění. "Děkuji všem, kteří mi už vyjádřili podporu," dodal Kamil Jan Svoboda.

Otevřený dopis Pavlu Bělobrádkovi Vážený bratře předsedo, Pavle, chci Ti oznámit, že jsem se rozhodl odstoupit z kandidátky KDU-ČSL v Libereckém kraji pro sněmovní volby a zároveň také ze všech volených funkcí, které jako předseda městského výboru KDU-ČSL v Liberci a člen Krajského výboru v Libereckém kraji zastávám.

Nadcházející volby osobně chápu ne jako obvyklé soupeření jednotlivých politických stran, ale jako zásadní střet o budoucí směřování naší země. Dospěl jsem k tomu, že jako občan a politik mohu svým jménem podpořit pouze toho, kdo jasně odmítne jakoukoliv spolupráci s hnutím ANO 2011. S hnutím, které vede a řídí agent StB a obviněný podvodník. Tento postoj KDU-ČSL k mé velké lítosti nezaujala.

Snažil jsem se pochopit, když jsme s ním před čtyřmi roky vstoupili do vlády. Hůře se mi už chápalo, že v této vládě s ANO a Andrejem Babišem zůstáváme i poté, co jeho jednotlivé kauzy vyplouvaly na povrch. Je to pro mě nepřijatelná situace, abych svým jménem zaštítil tuto spolupráci a její možné opakování.

Věřím, že na Celostátním výboru dostanu možnost svůj postoj vysvětlit všem.

V těchto volbách jsem se rozhodl podpořit TOP 09, která svůj postoj ke spolupráci s Andrejem deklaruje dlouhodobě a naprosto jednoznačně. Kamil Jan Svoboda