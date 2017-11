Nedělejte to, vzkazují neziskovky České Lípě

Česká Lípa - Plán města Česká Lípa založit společný dopravní podnik se společností Busline se po Libereckém kraji nelíbí ani protikorupčním organizacím.

Budova městského úřadu v České LípěFoto: Deník/ Vít Černý

Zaděláváte si na vážný problém. To vzkazují českolipským zastupitelům ve společné výzvě neziskové organizace Oživení a Transparency International. Důvodem je nedávno schválený plán založení společného dopravního podniku s firmou BusLine. Společný dopravce má od roku 2019 začít obsluhovat MHD ve městě. Obě neziskové organizace se zabývají upozorňováním na nedostatky ve státní správě a korupci.



V současnosti zajišťují MHD v České Lípě autobusy BusLine. Příští rok končící zakázku firma získala ve veřejné soutěži, která by se za normální situace nyní nejspíše opakovala. Busline ale městu nabídl, že by mohli začít podnikat spolu. Ve společné firmě, kterou si následně bez výběrového řízení Lípa najme, bude podíl města dvacet procent.



Zbytek sice připadne Busline, ale oba subjekty budou mít stejný podíl na rozhodování. Jinými slovy, jeden bez druhého nic neschválí. Pro zástupce města bude dle dohody více míst v dozorčí radě, než bude mít Busline.

Výjimka

Aby si město mohlo svého dopravce najmout bez výběrového řízení, musela radnice s BusLine využít výjimku z nařízení EU, nadřazenou směrnicím o zadávání veřejných zakázek. Stanovuje, jak může takový podnik vypadat, určuje maximální počet autobusů, zaměstnanců i výši kapitálu.

ČTĚTE TAKÉ:



Celá výzva Oživení a Transparency International zastupitelům České Lípy



Celá reakce města Česká Lípa na výzvu protikorupčních organizací

BusLine je sice obří akciová společnost a do těchto parametrů by se nevešla, ale nedávno došlo k papírové transformaci českolipského střediska na samostatnou společnost, která podle města podmínky splní.



O snížení počtu autobusů ze současných 25 na 22 se postará již schválený záměr optimalizace jízdních řádů.



„Dle našeho názoru by však navrhovaným postupem město Česká Lípa nenaplnilo podmínky výjimky a porušilo by předpisy evropského soutěžního práva,“ píší ve společném prohlášení zastupitelům předseda občanského sdružení Oživení Martin Kameník a ředitel Transparency International ČR David Ondráčka.



Předně poukazují na skutečnost, že evropské právo vylučuje, aby se za takový podnik považoval subjekt, kde obec drží více jak čtvrtinový podíl na majetkových či hlasovacích právech, což je prý právě tento případ.



Druhý problém je podle zmíněných organizací v tom, že malým nebo středním podnikem nemůže být dceřiná společnost tak obrovské společnosti, jakou je semilský BusLine a. s.

Ale ÚOHS řekl,…

Liberecký kraj nedávno podal podnět k prošetření případu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Úřad následně konstatoval, že „neshledává důvody pro zahájení správního řízení z moci úřední“.



„Jinými slovy, město Česká Lípa ve svých krocích postupuje v souladu s platnými zákony,“ uvedlo následně město ve svém prohlášení.



„Že ÚOHS v této fázi správní řízení nezahájil, není překvapivé. ÚOHS rozhoduje až v situacích, kdy již došlo k porušení zákona, což se v tuto chvíli ještě ani stát nemohlo (není podepsaná připravovaná smlouva; pozn. red.). Vedení města však neváhá postup ÚOHS interpretovat po svém a tvrdit občanům, že ÚOHS považuje postup města za souladný se zákonem,“ tvrdí neziskové organizace ve své výzvě.



Domnívají se, že městu hrozí po podepsání smlouvy o přepravě pokuta až 20 milionů korun.

Nemají prý dost informací

„Odmítáme zjednodušování a vyhrožování či zastrašování vysokými pokutami, neboť jsme přesvědčeni o tom, že zmíněné organizace buď nemají dostatek informací, aby mohly vyvozovat takové závěry, anebo je záměrně zamlčují,“ odpovídá starostka Romana Žatecká.



Pokud máte zájem se do kauzy více zahloubat, pokračujte na následujících odkazech.