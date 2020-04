Tři lidé přišli letos během dopravních nehod o život, deset se těžce zranilo a lehčí zranění utrpělo 188 účastníků nehod. „Letošní nelichotivá čísla souvisí tak trochu s loňským rokem, kdy jsme za první kvartál v našem kraji neevidovali žádnou usmrcenou osobu při dopravní nehodě. V kontextu posledních let to byl skutečně výjimečný výsledek,“ osvětlil stav vrchní komisař Krajského ředitelství policie Libereckého kraje Jan Frieser.

Smutné prvenství mezi okresy s nejvážnějšími následky zaujímá Semilsko, kde za první tři měsíce došlo k 134 střetům. Zemřel při nich 1 člověk a další 4 se těžce zranili. Na Českolipsku se odehrálo 305 kolizí, které skončily s 5 těžkými zraněními. Okres Liberec eviduje 409 nehod, 2 úmrtí a 1 těžce poraněného. Na Jablonecku se stalo 145 havárií, při kterých nikdo nezemřel a ani se těžce nezranil.

„Statistiky ukazují, že více než dvacet procent nehod se stalo při strážce se zvěří. Řidiči musí být obezřetní zejména v označených úsecích, když cestují brzy ráno a večer mezi osmou hodinou a půlnocí,“ přiblížil ředitel Týmu silniční bezpečnosti Jan Polák. Jako příklad nebezpečných míst v Libereckém kraji uvedl úseky silnic II/268 na trase Mimoň – Ralsko, I/38 Zahrádky – Bezděz, I/9 Dubá – Jestřebí, nebo I/15 Stvolínky – Kravaře.

I přes bezpečnostní opatření spjatá se zabráněním šíření koronaviru pokračují projekty, jejichž cílem je zvýšení bezpečnosti silničního provozu. „Koronavirus nás sice v některých akcích zastavil, ale začátkem roku jsme stihli navštívit 19 školek s naším programem dopravní výchovy. Jakmile to bude možné, všechny aktivity znovu nastartujeme. Jsou to právě návštěvy základních a mateřských škol, dopravních hřišť, školení učitelů nebo hlídky na cyklostezkách,“ uvedl náměstek hejtmana pro dopravu Jan Sviták. „Tým silniční bezpečnosti proto rozjel velmi užitečnou webovou aplikaci, ve které děti a jejich rodiče najdou testy z dopravní výchovy. Nyní tým pracuje na dalším projektu, a to na tvorbě dopravních her,“ dodal.

Na polygonu v Sosnové na Českolipsku opět proběhnou kurzy pro motorkáře, prezentace pro středoškoláky a kurzy bezpečné jízdy pro mladé řidiče. „Chystáme je na přelom července a srpna, kdy předpokládáme, že aktuální situace bude už uvolněnější, ale samozřejmě i nás se týkají veškerá nařízení vlády, která musíme plně respektovat,“ upřesnil Polák.