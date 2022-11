O štěstí může mluvit pilot ultralightu, jehož stroj spadl na konci dubna letošního roku na letišti Lada v České Lípě. Záchranáři si tehdy převzali do péče člověka s lehkým zraněním, a převezli ho do českolipské nemocnic. Ultralight havaroval i v září loňského roku severozápadně od Mařenic na Českolipsku. Hasiči mohli přijet na vzdálenost zhruba 400 metrů od místa pádu. Zbytek cesty museli dojít pěšky i s hydraulickým vybavením potřebným k vyproštění druhé osoby.

„Naše posádka převzala dva pacienty, jednoho se středně těžkým poraněním a druhého s těžkým zraněním, pozemní cestou je teď transportujeme na traumacentrum krajské nemocnice Liberec,“ konstatoval tehdy mluvčí Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje Michael Georgiev.

TRAGÉDIE! U Stráže se zřítilo malé letadlo. Dva lidé zemřeli

Tragičtější následky mělo zřícení sedmimístného dvoumotorového letadla Cessna 421B v září 2017 ve Stráži pod Ralskem. V troskách hořícího stroje zemřel pilot i 28letý pasažér. Posádka mířila z Příbrami do polského Gdaňsku. Problémy nastaly zhruba po půl hodině letu, kdy pilot přes radar oznámil poruchu motoru. Letadlo se v tu chvíli nacházelo ve výšce přes 4 kilometry. Do tragédie zbývalo několik desítek sekund. Podle závěrečné zprávy komisařů z Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod (ÚZPLN) si 46letý pilot naplánoval cestu v nezpůsobilém stroji. S létáním s daným typem letounu navíc neměl dostatek zkušeností. „Vnitřní mechanická závada levého motoru způsobila jeho násilné zastavení. Letoun přešel do pádu a vývrtky, ve které dopadl na zem,“ zaznělo v závěrečné zprávě ÚZPLN.

Oba muži na palubě zahynuli okamžitě pod zřícení stroje. Podle lékařské zprávy ve chvíli, kdy letadlo začalo hořet, už nežili. Jako první tehdy k místu havárie dorazili dobrovolní hasiči z Mimoně společně s profesionály z Jablonného v Podještědí. „Nic podobného jsem v životě neviděl," popsal jeden ze zasahujících hasičů.