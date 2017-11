Nejkrásnějším nádražím jsou letos Doksy. I díky „hraběcí čekárně“

Doksy - Českolipsko zůstává místem s největší koncentrací nejkrásnějších nádraží v Česku.

Mezi finalisty 11. ročníku soutěže o nejkrásnější nádraží ČR se z Libereckého kraje zařadili hned tři nádraží. O titul nejkrásnějšího bude bojovat nádraží v České Lípě, Doksech i ve Velkém Valtinově.Foto: Archiv soutěže

Po Mimoni a Zahrádkách vyhrála letošní ročník soutěže Nejkrásnější nádraží stanice Doksy. Nedaleké nádraží Velký Valtinov současně získalo cenu Pohádkové nádraží.

Doksy vyhrály jedenáctý ročník soutěže, kterou pořádá sdružení Entente Florale CZ. Získaly celkem 1 602 platných hlasů. Smyslem soutěže je podle organizátorů dávat dobrý příklad ostatním nádražím a přispět tak ke zlepšení jejich stavu. Kandidáty na ocenění navrhuje každoročně veřejnost, která zároveň z finálové desítky hlasuje pro celkového vítěze.

Zvláštní ocenění dostali všichni finalisté a osobně také Miloš Jelínek, starosta obce Střezimíř a předseda spolku Železnice Česká Sibiř, za zvelebení a turistické využití opuštěné železniční trati.

Doksy porazily ve finále Třebívlice a Lipno nad Vltavou.

Doksy zaujaly i díky takzvané hraběcí čekárně, která sloužila původně rodině Valdštejnů. Ti se zasloužili o to, aby projektanti naplánovali trať z Bakova nad Jizerou do České Lípy právě přes Doksy. Na trati v sobotu proběhnou oslavy 150 let od jízdy prvního vlaku s cestujícími. Podle prezentace železniční stanice v soutěži zde projel první vlak už ale o více než měsíc dříve než s cestujícími. Vlakem zde projel někdejší císař Ferdinand V. přezdívaný Dobrotivý při cestě ze svého sídla v Zákupech.

Cestující tak mohou být překvapeni velkými obrazy Velkého rybníku a zámku v Doksech, které namaloval Hugo Ullik. Obraz nynějšího Máchova jezera ale neodpovídá úplně realitě. Čekárna je přístupná pouze v otevíracích hodinách pokladny.

Význam dokského nádraží v posledních letech klesl i kvůli odchodu výpravčích, celá trať je dálkově řízena.