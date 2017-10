Nejlepší koncepci z 8 kandidátů na ředitele KNL představil Richard Lukáš

Liberecký kraj – Mít pod kontrolou výdaje, udržet superspecializovanou péči a snažit se vylepšit postavení zdravotních sester, aby nedošlo k jejich přetěžování. Tři nejdůležitější kroky, které v budoucnosti krajské nemocnice spatřuje její lékařský ředitel Richard Lukáš. Z výběrového řízení vyšel mezi osmi kandidáty nejlépe.

MUDr. Richard Lukáš přednosta Traumacentra Krajské Nemocnice Liberec.Foto: Deník

Zhruba padesát minut měl každý z osmi kandidátů na místo generálního ředitele krajské nemocnice, aby představil své vize, kam by zařízení, jež poskytuje specializovanou péči pro pacienty z celého kraje, zaměstnává zhruba dva tisíce lidí a hospodaří s téměř tří miliardovým obratem, mělo směřovat. Po osmi hodinách měla desetičlenná komise, složená ze zástupců akcionářů – Libereckého kraje, Statutárního města Liberec a Města Turnov – zaměstnanců nemocnice, nezávislého odborníka a psychologa, jasno. Tím nejlepším mužem pro KNL je její stávající lékařský ředitel, zkušený manažer a špičkový lékař Richard Lukáš. V tajném hlasování se pro něj vyjádřila převážná většina.

„Pokud budu vybrán, rád bych, aby KNL i nadále nabízela superspecializovanou péči, ale na základě dohody s ostatními nemocnicemiv kraji mohla pacienty vracet k doléčení do jejich spádových zařízení, kde je poskytována základní péče. Tu musíme i my poskytovat pacientům z libereckého okresu. Nemohou na to doplácet dlouhými čekacími lhůtami,“ popsal Richard Lukáš. Za zásadní považuje i stabilizovat práci zdravotních sester. „V současné době je to úkol téměř nadlidský, ale nelze rezignovat, je třeba se o to maximálně snažit,“ zdůraznil.

Nominaci na generálního ředitele schvaluje i ředitel nemocnice v Jablonci nad Nisou, Vít Němeček. Zařízení, které s KNL úzce spolupracuje, ačkoliv jejím vlastníkem či spoluvlastníkem není kraj, ale výhradně město Jablonec. „S výsledkem jsem velmi spokojen a zcela se s ním ztotožňuji,“ uvedl. Skvělá volba je to i podle libereckého primátora a člena dozorčí rady Tibora Batthyányho, který zastupuje spolu s Turnovem menšinové vlastníky akciové společnosti KNL.

Výběr členů odborné komise by následně měla schválit dozorčí rada, která se má sejít příští úterý. Tak jednoznačné to ale není. Podle předsedkyně dozorčí rady a předsedkyně zastupitelského klubu Starostů Leny Mlejnkové, má totiž verdikt odborné komise pouze „doporučující“ slovo. Kritizovala rovněž, že jméno favorita bylo Krajem zveřejněno hned po hlasování. „Nepovažuji to za šťastné, protože to může ovlivnit členy dozorčí rady,“ řekla. Nepřímo tak naznačila, že o výběru kandidáta bude rozhodovat výlučně dozorčí rada. S něčím takovým ovšem nesouhlasí její člen a primátor Liberce Tibor Batthyány. „Dozorčí rada měla v komisi pouze svého zástupce, neslyšela prezentace jednotlivých kandidátů, takže těžko může vybrat jinak. Pokud by se tak stalo, pak by celé výběrové řízení nemělo vůbec žádný smysl,“ uvedl Batthyány.

Nový generální ředitel by měl do své funkce nastoupit od 1. ledna a nahradit tak dosavadního manažera, Luďka Nečesaného. Ten čelí obvinění z korupce, i přesto jej ale loni právě dozorčí rada ve funkci podržela s odůvodněním, že obvinění nesouvisí se současným mandátem generálního ředitele ani aktuálním hospodařením KNL, Po neshodách s krajem, který nečekaně dosadil do vedení představenstva nemocnice manažera Pavla Marka, Nečesaný sám letos v červnu ohlásil svou rezignaci.