Města Česká Lípa a Nový Bor vyhlásila třetí ročník soutěže Regionální českolipský výrobek roku. Opět tak budou hledat nejlepšího regionálního výrobce, kterého finančně odmění. Soutěž má za cíl především zviditelnit místní menší výrobce, upozornit na jejich výrobky a podpořit jejich prodej.

Regionální českolipský výrobek roku 2020. | Foto: Vít Černý

Do soutěže se může přihlásit fyzická i právnická osoba, která působí na území obcí s rozšířenou působností Česká Lípa a Nový Bor, a to s neomezeným počtem výrobků. Pro každý však musí vyplnit přihlášku zvlášť. Přihlášky se přijímají do 31. července 2021. Zájemci mohou vyplněnou přihlášku zaslat buď písemně na adresu českolipského nebo novoborského informačního centra, anebo ji vyplnit elektronicky na odkazu ZDE. Znovu se mohou zapojit i ti soutěžící, kteří se o titul v předchozích ročnících už ucházeli.