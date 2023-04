Z mapy tuzemských pošt má v České Lípě paradoxně zmizet i ta nejnovější v České ulici. Ta vznikla spolu s poštovním depem před nemnoha lety coby náhrada za nevyhovující objekt, který státní podnik využíval desítky let u starého hlavního nádraží. Teď je jednou ze tří českolipských poboček určených k likvidaci. Kromě ní se má obětí reorganizace stát pobočka na sídlišti Sever a v příměstské části Dobranov. Lidé rozhodnutí o zrušení pobočky v České ulici nechápou, smysl to nedává ani vedení města.

Českolipská starostka Jitka Volfová, která byla bez dalšího vysvětlování postavena před „hotovou věc“, podle svých slov rozumí tomu, že státní poštu je nutné transformovat a stabilizovat. Nikoli však touto cestou. „Nikdo z vedení státního podniku se starosty, kterých se rušení týká, nejednal. Pro zachování poboček udělám vše,“ prohlásila starostka.

V nejbližších dnech se podle ní uskuteční schůzka mezi vedením okresního města a zástupci České pošty. „Doufám, že tam bychom se měli dozvědět více informací, než dosud máme. Na nějaké „handly“ ve stylu jednu poštu za jinou nejsme ochotni přistoupit,“ dodala Volfová.

Sama je prý zvědavá, jaké argumenty podnik předloží především u své nejmodernější pobočky s depem v České ulici, která obsluhuje celou jižní polovinu města. Po jejím zrušení by všichni tamní lidé museli navštěvovat pobočku na náměstí T. G. Masaryka v centru města nebo na sídlišti Špičák, což s sebou přinese obrovské problémy především v dopravě.

„Pobočka v České ulici je navíc součástí poštovního depa, které bude fungovat i nadále, je to nejmladší pobočka v našem městě, a proto mi její uzavření přijde ze všech poboček nejvíce nelogické,“ napsala Jitka Volfová v dopise řediteli České pošty, ministrovi vnitra, hejtmanovi a senátorům i poslancům z Libereckého kraje.

Podle ní by po uzavření poloviny poboček v okresním městě obsluhovaly zbylé tři pobočky 13 tisíc lidí, což považuje za obrovské číslo. „Ne vždy se dá na veřejnou službu pohlížet pouze z pohledu ekonomiky. I my jako město poskytujeme veřejnou službu a není to ziskové, na služby občanům přispíváme. Pokud se hovoří o ekonomice státních pošt, pak podle mého názoru nedává smysl jejich rušení ve větších městech,“ konstatovala starostka Volfová s tím, že nejspíš nebude možné zachovat všechny pobočky České pošty, ale rozhodně by město nemělo přijít právě o tu v České ulici.

„Na ostatní pobočky nezapomínáme a dál hledáme cestu, jak zachovat i poštu na sídlišti Sever, která sídlí v pronajatých prostorech, a také pobočku v místní části Dobranov, kde se pokusíme zajistit alespoň Poštu Partner,“ uvedla Jitka Volfová.

Vysoké náklady na provoz?

Nápad České pošty komentovala i bývalá starostka sousední obce Sosnová Jindřiška Halasníková. „Naše obec spadá právě pod poštu v České ulici. Pobočku pošty jsme měli ještě nedávno přímo na obecním úřadě, kde byl nájem 0 Kč a pracovnici hradila obec ze svého rozpočtu, ale i tak byla zrušena. Důvod? Vysoké náklady s provozem. To jen k hospodaření státního podniku,“ popsala Halasníková.

Argumenty radním a občanům nechybí ani u frekventované pobočky v Okružní ulici na velkém sídlišti Sever. „Na Severu už není nic, chybí tu lékárna a teď i pošta. Kdykoliv jsem šla na poštu nebo jen kolem, vždy tu byla fronta. Pošta tu bude chybět. Je i pro okolní sídliště Lada, Střelnice,“ vyjádřila svůj názor Hana Tomsová.

Pošta při rušení desetiny svých poboček argumentuje kromě ekonomických problémů také tím, že v rámci Evropské unie bude mít stále jedno z nejširších pokrytí pobočkovou sítí. K opatření přistoupila vláda v návaznosti na klesající zájem o poštovní služby. Podle nových podmínek by každá obec přesahující dva a půl tisíce obyvatel měla disponovat jednou poštou v docházkové vzdálenosti tří kilometrů, dosud to byly kilometry dva. Rušením poboček chce Česká pošta snížit ztrátu, která loni dosáhla půldruhé miliardy korun.

„Jsme teprve na začátku. Oslovili jsme starosty všech obcí, kterých se rušení týká, a s 97 procenty z nich jsme měli ke čtvrtku 6. dubna domluvené termíny jednání. Zatím nejsme nikde domluveni na tom, že bychom vyměnili na seznamu rušených konkrétní pobočky,“ uvedl pro média mluvčí České pošty Matyáš Vitík.

Výjimkou v seznamu rušených poboček je Liberec a Milevsko na Písecku, kde administrativním pochybením došlo k záměně pošt určených ke zrušení. V Liberci tak nezanikne pobočka ve Vratislavicích, ale v obchodním centru Globus.