Iniciativa #nejsemprase apeluje na chování lidí v přírodě. Aby se výletníci nestali prasátky, vznikla kampaň za čisté hory a lesy.

S úspěchem se setkala i výzva Vyčisti chlívek, která běžela první prázdninový týden od 4. do 12. července. | Foto: Jan Brychta

Vyplivnuté žvýkačky na cestách, do trávy odhozené papírové kapesníčky či plastové lahve a igelitové sáčky v křoví. Noční můrou jsou vlhčené ubrousky nebo cigaretový špaček, který se rozkládá i 15 let. I to je realita, kterou zažije návštěvník přírody. Zabránit šíření odpadu chce nová kampaň.