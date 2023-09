Studenti a studentky Akademie výtvarných umění v Praze společně s Akademií věd pořádají ve městě Ralsko největší výstavu na světě. Projekt Je mi Ralsko vrcholí v sobotu 23. září na různých místech města. Studenti se současně pokusí o oficiální rekord.

Projekt Je mi Ralsko - největší výstava na světě, pořádají studenti a studentky Akademie výtvarných umění v Praze společně s Akademií věd ve městě Ralsko. | Foto: se souhlasem Anny Poubové

Během léta studenti vytvořili více než tisíc unikátních uměleckých děl a sepsali články, rozhovory a úvahy. To vše vložili do novin Je mi Ralsko, které začátkem září roznesli do všech ralských schránek. Výstava spočívá ve spolupráci s ralskými obyvateli. Studenti je žádají, aby před tímto dnem (23. září) pověsili umělecká díla do oken svých domů a na jeden měsíc je takto vystavili.

Na sobotní vernisáž studenti pozvali i komisaře z české agentury pro zápis rekordů, aby výstavu nechali oficiálně uznat jako největší v České republice. Zda se takový rekord povede, závisí tedy nyní na občanech Ralska. „Cílem byl umělecký čin, který se nebude odehrávat na jednom místě, ale na ploše celého města Ralska. Tím, že se nám už podařilo vytvořit tento počet grafických tisků a noviny a opravdu je roznést všem, jsme jej vlastně už dosáhli,” vysvětluje jedna z organizátorek Anna Poubová.

Tento záměr vyplynul z charakteristiky města: je rozlohou čtvrté největší v republice, ale jen velmi řídce osídlené. „Tak nějak je tu všude daleko. Od začátku jsme tedy nechtěli udělat jen jednu věc na jednom místě, a nutit tak obyvatele jiných městských částí složitě cestovat,” dodává Poubová.

Plošně je koncipované i zahájení výstavy. Nebude se odehrávat jen na jednom místě, ale současně po celém Ralsku. „V projektu je nás jedenáct, takže se rozdělíme a vytvoříme po Ralsku taková stanoviště, kde po celý den někdo z nás bude. Připravíme na nich občerstvení, přípitek a program jako na klasické vernisáži - tak aby se obyvatelé mohli zastavit, připít si s námi a oslavit společné snažení,” vysvětluje student Heřman Hůrka.

„Důležitá věc, kterou jsme naplánovali, je okružní autobus,” doplňuje, „ten vyrazí ráno z Kuřívod a postupně objede celé Ralsko. Na naplánovaných stanovištích se na kratší či delší chvíli zastaví, abychom si prohlédli výstavu. Na většině míst Ralska bude projíždět dvakrát, takže místní budou moci do autobusu nastoupit a večer se s ním zas vrátit domů.”

Autobus je pro všechny zdarma a je možné provést rezervaci na jemiralsko@gmail.com nebo telefonním čísle 775 953 298. Obyvatelé najdou veškeré informace o vernisáži v novinách, případně na události na facebooku „Je mi Ralsko: Největší výstava na světě.”

K večeru se autobus vrátí do Kuřívod, kde proběhne závěrečná část zahájení ve spolupráci s SDH Ralsko. Hůrka dodává: „Podpora od hasičů je neuvěřitelná. Hlavně díky nim můžeme na zahájení nabídnout občerstvení, pivo i hudbu. Takže všechny opravdu srdečně zveme a těšíme se.”

Studenti tedy všechny zvou na sobotu 23. září na tato místa: Kuřívody (u obecního úřadu), Ploužnice (u večerky), Hradčany (u infocentra), Hvězdov, Náhlov. Tam všude bude možné je během dne potkat a společně oslavit výstavu. Závěrečné posezení začne okolo 16 hodin v Kuřívodech v parku u obecního úřadu.

Pro aktuality a více informací sledujte projekt na sociálních sítích: instagram.com/jemiralsko a facebook.com/ralskoralsko. Pro více informací kontaktujte Annu Poubovou na telefonním čísle +420 773122827 nebo e-mailové adrese jemiralsko@gmail.com.

