Liberecký kraj – Počet porodů v Libereckém kraji neklesá. Naopak v některých porodnicích se rodilo více než v předchozím roce. Všechny čtyři porodnice v Libereckém kraji hlásí za poslední dva roky podobný počet porodů, dvě z nich dokonce předchozí rok překonaly.

Porodnice. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lejtnarová Petra

Nejvýznamnější nárůst zaznamenala porodnice v České Lípě, kde se počet porodů zvedl o 170 a v Krajské nemocnici Liberec, kde loni zvládli 1618 porodů, tedy o čtyřicet více než loni. „Je to nejvíce porodů za posledních osm let,“ upozornil mluvčí krajské nemocnice Václav Řičář.

Podle mluvčí českolipské nemocnice Kateřiny Amrichové, vzrostl počet porodů v jejich nemocnici zejména po uzavření rumburské porodnice. „Kromě toho se ale snažíme také maminkám zvyšovat komfort. Od loňského roku měly například k dispozici druhý rodinný pokoj,“ vysvětlila Amrichová.

RODÍ CELÁ RODINA

Naopak méně než v předcházejícím roce se rodilo v Jablonci. „Loni jsme měli jen o sedm porodů více než v Jablonci, letos už je ten rozdíl větší,“ okomentovala vedoucí porodnice, Ivana Bydžovská a dodala, že rozhodně nelze mezi porodnicemi hovořit o rivalitě. „V Liberci mohou rodit maminky nedonošené děti už od 32. týdne, navíc jsme vybaveni na péči o riziková těhotenství a rizikové novorozence,“ vysvětlila.

Jedním z vlivů na zvýšení porodnosti v Liberci může být podle doktorky Bydžovské i v tom, že se do krajské nemocnice začaly vracet i místní rodičky, které před lety preferovaly jiné porodnice v kraji, například jabloneckou nebo českolipskou. „Je pravda, že se nám začaly vracet i nerizikové rodičky,“ potvrdila lékařka a pokračovala. „Snažíme se pracovat na individuálním přístupu k rodičkám. Posloucháme maminky, co říkají, a snažíme se jim vyjít vstříc. A někdy nejen rodičky, jak se říká: rodí celá rodina. Samozřejmě nelze vyhovět všem přáním, která by odporovala současným lékařským poznatkům a mohla ohrozit maminku či dítě,“ vysvětlila lékařka, proč porodnice obecně často čelí výtkám.

SESTRA GENERÁL

„Co se týče samotného porodu, já si nemohu stěžovat. V Liberci jsem rodila dvakrát a vše proběhlo bez komplikací. Trochu problém jsem ale měla s poporodní péčí. Ne všechny sestry byly ochotné poradit, a přestože má porodnice certifikát od Laktační ligy, tak mi s kojením nepomohly. A taky jídlo bylo hrozné,“ sdělila svou zkušenost maminka dvou dětí Táňa A. z Liberce.

„Já jsem rodila v červnu a nemůžu si na nic stěžovat. Byli hrozně ochotní. Jen sestřička byla trochu generál,“ dodala také další maminka, Sabina Králová.