Liberecký kraj, který se věnuje obměně vlaků na páteřních linkách a v té věci oslovil všechny dopravce, je nakloněn právě nabídce Die Länderbahn. Jak informoval mluvčí kraje Filip Trdla, kraj usiluje o nové kontrakty od prosince 2021. „Rada kraje se rozhodla zintenzivnit další jednání s Die Länderbahn, která podala na určené trasy nejvýhodnější nabídku,“ sdělil mluvčí.

Konkrétně jde o linky L2 Liberec – Česká Lípa – Děčín a L4 Mladá Boleslav město – Česká Lípa – Rumburk. Nyní zde jezdí České dráhy. „V případě úspěšného uzavření smlouvy bude generační obnova vozidel dokončena na všech linkách, za které Liberecký kraj zodpovídá,“ uvedl náměstek hejtmana Jan Sviták.

Po dohodě se sousedy spravuje Liberecký kraj linku L4. Spolu s ní se uvažuje o případných změnách na lince L2. „Na této trase sice platí nová desetiletá smlouva, ale objednatelé nejsou příliš spokojeni s poměrem mezi cenou a kvalitou, a proto si vyhradili možnost dvouleté výpovědi,“ řekl Sviták.

Až na výjimky jezdí na linkách L2 a L4 starší motorové vozy. České dráhy kraji sice nabídly i nasazení lepších vozů, ale jejich návrh vychází za dobu trvání smlouvy o stamiliony korun dráž.

Kraj si tak slibuje, že nabízené soupravy Die Länderbahn přinesou cestujícím řadu výhod: nízkopodlažnost, vyšší kapacitu nebo vyšší výkon a dynamiku vozů, jež umožní přesnější dodržování jízdních řádů, což by mělo v České Lípě zlepšit spolehlivost přestupů na navazující spoje.

„Je určitě dobře, že kraj porovnává nabídky více dopravců najednou, může to vést ke snížení nákladů. Die Länderbahn chce v kraji nasadit jednotky Siemens Desiro, které cestující už dobře znají z trati z Liberce do Žitavy či sezonních vlaků do Doks. Pro regionální dopravu jde určitě o velmi dobrou volbu,“ připomněl novinář Jan Sůra, který se specializuje na dopravu.

Objevují se však i kritické hlasy. „Jsem z tohoto plánu velmi rozhořčen,“ prohlásil Českolipan Jan Rucz. Podle něj o generační obměnu nejde, soupravy budou modernizované pouze v detailech. „Kapacita je možná vyšší, ovšem docílená vyšší hustotou sedadel, tím výrazně klesá komfort cestujících,“ řekl Rucz.

Má za to, že kraj chce veřejnost jen ukonejšit: „Připomíná mi to staré časy, kdy vedení OV KSČ jasně definovalo, že i špatná věc je pro lidi dobrá, a ať ji tedy přijmou s potleskem,“ vymezil se muž, který se o tematiku železnice dlouhodobě zajímá.

Českolipský zastupitel Miroslav Hudec, známý propagátor železniční dopravy, obměnu a modernizaci vlakových souprav vítá. „Po některých zkušenostech na rychlíkové trase Kolín-Rumburk si počkám, až jak se nový dopravce osvědčí,“ uvedl.

Daleko více než technické vymoženosti a komfort by uvítal návrat k lepší obslužnosti území, ať už jakýmikoli vlakovými soupravami. „Nemohu se smířit s rušením vlakových zastávek. Mám teď na mysli zrovna trať z České Lípy do Liberce a zrušené zastávky Vlčí Důl, Zákupy, Velký Grunov a z větší části i Pertoltice,“ zdůraznil Hudec. Takový trend považuje za projev flagrantního nepochopení smyslu osobní železniční dopravy. „A je to i vyhánění lidí z veřejné dopravy do soukromé automobilové, což je v rozporu s oficiální dopravní politikou Libereckého kraje,“ dodal Hudec.