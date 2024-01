/FOTO, VIDEO/ Do roku 2027 chce Nemocnice s poliklinikou v České Lípě (NsP) spustit komplexní urgentní příjem. Jedním z řady kroků je nový počítačový tomograf (CT). Jeho pořízení včetně stavebních úprav vyšlo na 25 a půl milionu korun.

Českolipská nemocnice má nový počítačový tomograf (CT). Jeho pořízení včetně stavebních úprav vyšlo na 25 a půl milionu korun. | Video: Deník/Petra Hámová

Provoz CT se už ke konci loňského roku přesunul z druhého patra nemocnice do přízemí hlavní budovy, a to do míst magnetické rezonance. „Postupně se budou dolů stěhovat i další technologie, které jsou v tuto chvíli ve druhém a třetím patře, aby vznikl jeden velký urgentní příjem takzvaného druhého typu. Je to jeden z našich hlavních úkolů,” uvedl ředitel českolipské nemocnice Pavel Marek.

Urgentní příjem druhého typu v současnosti funguje na řadě míst v Česku; jedná se o zařízení při těch nemocnicích, které mají lůžková oddělení interny, chirurgie, gynekologie a ARO s nepřetržitým provozem sedm dní v týdnů. Nejvíc (devět) jich je v Moravskoslezském kraji.

Českolipská nemocnice nový tomograf značky Canon za 18 milionů korun pořídila z fondů Evropské unie, konkrétně z programu REACT-EU, který byl primárně určen na posílení zdravotnictví v členských zemích po pandemii. „Podařilo se dokončit další z řady projektů, na které jsme z programu získali peníze. Věřím, že nemocnice pořídila přesně to, co potřebuje pro pacienty, lékaře a včasnou diagnostiku všech onemocnění,“ dodal hejtman Libereckého kraje Martin Půta. Kraj coby stoprocentní vlastník nemocnice přispívá na investice každoročně částkou 40 milionů korun.

Českolipská nemocnice je se 488 lůžky druhým největším zdravotnickým zařízením v Libereckém kraji, zajišťuje péči o oblast se zhruba 120 000 obyvateli. Od roku 2006 je akciovou společností, která zaměstnává zhruba 870 lidí. „Nemocnice v našem městě zaznamenala v posledních letech opravdu velký progres. Jsem ráda, že stále rozšiřuje své přístrojové vybavení a pokračuje v rekonstrukci svých prostor. Věřím, že bude fungovat minimálně v takovém rozsahu jako nyní i v dalším období a dojezdová vzdálenost za lékařskou péčí pro pacienty z celého Českolipska zůstane na těch 35 minutách, jak by tomu mělo být,“ podotkla starostka České Lípy Jitka Volfová.

V letošním roce chce NsP proinvestovat přibližně sto milionů korun. V plánu je mimo jiné výstavba nové lávky u budovy polikliniky včetně parkové úpravy a výtahů. „Chtěli bychom také spustit nový informační systém, který nemocnice opravdu nutně potřebuje,“ doplnil ředitel nemocnice Pavel Marek.