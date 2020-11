77 studentů liberecké fakulty zdravotnických studií začalo pomáhat v nemocnicích nejen v Libereckém kraji. Vysokoškoláci tam nastoupili na praxi o dva týdny dříve. Původně jim měla praktická část vzdělávání začít až 16. listopadu, podle vedení fakulty jsou však šikovné ruce mladých zdravotníků v první linii potřeba dříve.

Péče o pacienty s covidem. Ilustrační foto | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

„Jsem velmi rád, že studenti naší fakulty se iniciativně a ochotně zapojují do aktivit zaměřených na snížení dopadů koronavirové pandemie. Činí tak i spontánně, nad rámec jim uložené pracovní povinnosti – ta se týká jen nejvyšších ročníků. Jejich aktivity jim budou započteny do praktické výuky v plné či maximální míře, jak to jen legislativa umožňuje,“ ocenil děkan Fakulty zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci (FZS TUL) Karel Cvachovec.