Českolipská laboratoř v současné době denně vyhodnotí maximálně 120 odebraných vzorků. Nový přístroj navýší kapacitu o sto dalších. V Libereckém kraji se každý den podaří vyhodnotit asi 600 vzorků, zbylé zpracovává laboratoř v Plzni.

Přístroj s příslušenstvím v hodnotě přes 343 tisíc korun nemocnice získá z výtěžku veřejné sbírky Liberecký kraj sobě. Do té lidé poslali bezmála dva miliony korun.

„Nechceme peníze šetřit na běžné výdaje, ale chceme je použít na konkrétní vybavení. Izolační přístroje pro českolipskou nemocnici urychlí zpracování vzorků. Při současné nepříliš příznivé epidemiologické situaci to vnímám jako důležitý posun k tomu, aby se co nejvíce ulehčila práce zdravotníků a lékařů, kteří mnohdy pracují o víkendech i svátcích,“ uvedl hejtman Libereckého kraje Martin Půta. Podobný přístroj by měla získat i nemocnice v Jilemnici.

Českolipská nemocnice změnila od středy místo pro testování na onemocnění covid–19. To nově lidé najdou ve stanu u budovy bývalého zahradnictví naproti budově hygienické stanice, kde místo fungovalo už na jaře.

Nadále platí, že všichni zájemci o testování, pacienti na základě doporučení krajské hygienické stanice nebo praktického lékaře, i samoplátci, se musí registrovat do online systému, který je umístěn na webových stránkách www.nemcl.cz, případně na www.kraj-lbc.cz. Samoplátci musí nejprve provést platbu za odběr bankovním převodem, až poté je možná registrace.

Odběrové místo je v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa v provozu každý pracovní den v čase od 8 do 12 hodin, o víkendech poté v čase od 9 do 11 hodin. V případě dotazů k odběrovému místu lze kontaktovat v pracovních dnech v čase mezi 8 až 12 hodin telefonní číslo 739 500 430.