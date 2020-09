Provozní doba odběrového místa v Krajské nemocnici Liberec je prodloužena od pondělí do pátku od 8.00 do 13.00 hodin. Toto oznámení vchází v platnost od středy 9. září.

Testování na covid-19. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Změnila se i organizace odběru a to takto: Od 7.30 do 8:00 pro zaměstnance KNL, od 8.00 do 10.00 pacienti doporučení KHS a od 10.00 do 13.00 pacienti, kterým odběr doporučil praktický lékař.